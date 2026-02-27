Tunisie: IDE - Prague s'impose parmi les principaux contributeurs au marché tunisien

Les flux d'investissements directs étrangers à destination de la Tunisie ont nettement progressé en 2025, avec une hausse supérieure à 30 % sur l'ensemble de l'année.

Ces données, relayées par l'ambassade de la République tchèque à Tunis sur la base des chiffres communiqués par la TIA et la FIPA, confirment une orientation favorable des capitaux internationaux vers le pays.

L'industrie concentre l'essentiel de ces apports, totalisant plus de 62 % des montants enregistrés et demeurant le premier pôle d'accueil des IDE.

Une part importante des opérations correspond à l'extension de sites déjà en activité, traduisant un choix des investisseurs de renforcer leurs implantations existantes.

Parallèlement, le secteur agricole affiche une évolution marquée. Bien que son poids relatif demeure limité, les sommes engagées y ont été multipliées par plus de trois en un an.

Les projets financés par des capitaux étrangers dans cette branche ont également généré un volume d'emplois plus de dix fois supérieur à celui de la période précédente.

S'agissant de l'origine des fonds, la France, l'Allemagne et l'Italie occupent les premières places. Les Pays-Bas et les États-Unis viennent ensuite. La République tchèque figure désormais parmi les dix principaux investisseurs en 2025.

Son conseiller économique à Tunis, Martin Trojan, souligne que cette position traduit « l'intérêt constant des entreprises tchèques pour le marché tunisien ainsi que leur présence durable dans le pays ».