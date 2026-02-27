Tunisie: 3 500 cas de tuberculose chaque année, le lait non pasteurisé en cause

La Tunisie enregistre chaque année environ 3 500 cas de tuberculose, dont près de 1 400 liés à la consommation de lait non pasteurisé et de ses dérivés, a indiqué vendredi le doyen des vétérinaires, Ahmed Rejeb.

Selon lui, 80 % de ces infections sont transmises des bovins à l'homme, soulignant le rôle crucial de la surveillance sanitaire des produits laitiers, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale ce vendredi 27 février 2026.

Pour sa part, Abdelraouf Mansouri, responsable du programme de lutte contre la tuberculose et le paludisme au sein de la Direction des soins de santé du ministère de la Santé, a rappelé que la tuberculose pulmonaire et ganglionnaire reste présente dans le pays. Il a insisté sur l'importance de renforcer les opérations de dépistage et de diagnostic précoce, afin de limiter la propagation de la maladie.

Les autorités sanitaires mettent en garde contre la consommation de produits laitiers non contrôlés, qui représentent un risque pour la santé publique. Mansouri a également rappelé que la vaccination protège les enfants contre les formes graves de la tuberculose, mais ne prévient pas l'infection.

Parmi les symptômes principaux, les experts citent une toux persistante de plus de 15 jours, parfois accompagnée de sang, ainsi qu'une perte de poids, une perte d'appétit et des sueurs nocturnes. Les campagnes de sensibilisation insistent sur l'importance de consulter rapidement en cas de signes évocateurs.