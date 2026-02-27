Tunisie: « Ramadaneyet de la maison de la poésie » - Le poème en itinérance

Au fil de ces soirées ramadanesques, lectures poétiques, hommages et interventions musicales se répondront dans un dialogue sensible entre générations.

Sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, la Maison de la poésie organise, durant le mois de Ramadan, la deuxième édition de « Ramadaneyet Beit Echeer », placée sous le signe évocateur : « La maison rend visite aux siens ».

Inscrite dans le programme « Ramadaneyet dans les régions », cette manifestation affirme la volonté d'ouvrir la poésie sur son environnement naturel et de rapprocher l'action culturelle du citoyen, dans les différentes régions du pays.

La poésie quitte ainsi ses murs symboliques pour aller à la rencontre de ses publics. L'ouverture qui a eu lieu le 25 février 2026 à l'Ariana, avant que la caravane ne poursuive sa route vers Le Kef aujourd'hui 27 février, Kasserine le 28 février, puis Tozeur le 1er mars et Sidi Bouzid le 2 mars. Le périple se poursuivra à Sfax le 6 mars, Gafsa le 7 mars, Kébili le 8 mars et Tataouine le 9 mars 2026.

La clôture de cette édition 2026 aura lieu le 12 mars à la Cité de la culture Chedly Klibi, à Tunis, scellant ainsi une itinérance poétique qui aura traversé une large partie du territoire.

Au fil de ces soirées ramadanesques, lectures poétiques, hommages et interventions musicales se répondront dans un dialogue sensible entre générations.

Des poétesses, poètes et artistes venus d'horizons divers y participeront, contribuant à renforcer le rayonnement de la poésie et à consacrer sa présence comme acte culturel vivant au coeur des espaces régionaux durant le mois sacré.

Avec cette deuxième édition, « Ramadaneyet Beit Echeer » confirme que la poésie n'est pas un refuge isolé, mais une maison ouverte, capable de se déplacer, d'écouter et de rassembler.