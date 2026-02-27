Tunisie: « Arches sous les lumières » - Illuminer les monuments historiques

L'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle organise une manifestation inédite intitulée « Arches sous les lumières », une initiative qui propose au public de découvrir autrement les sites archéologiques et monuments historiques grâce à des visites nocturnes scénographiées.

Il s'agit d'une expérience culturelle itinérante qui a débuté à Haïdra, dans le gouvernorat de Kasserine, les 21 et 22 février 2026. Elle se poursuit à Makthar les 28 février et 1er mars, avant de faire escale à Sbeïtla les 7 et 8 mars.

Le rendez-vous se déplacera ensuite vers le monument des Grandes Citernes de Zaghouan les 12 et 13 mars, puis vers les Grandes Citernes de Bardo les 14 et 15 mars 2026.

À travers un travail minutieux d'éclairage artistique, « Arches sous les lumières » met en valeur les détails architecturaux et les lignes monumentales de ces témoins de l'histoire, leur conférant une dimension esthétique renouvelée.

La lumière devient ici un outil d'interprétation patrimoniale, révélant volumes, textures et perspectives dans une lecture contemporaine des sites antiques.

Selon les organisateurs, cette manifestation vise à offrir une expérience culturelle immersive et innovante, tout en contribuant à dynamiser le tourisme culturel, tant national qu'international.

Elle ambitionne également de renforcer la conscience patrimoniale auprès des différentes générations et de rapprocher le public de son héritage historique.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique nationale de valorisation du patrimoine, misant sur l'intégration des arts visuels et des technologies d'éclairage moderne pour préserver et transmettre les monuments qui constituent l'une des expressions les plus éloquentes de l'identité culturelle tunisienne à travers les siècles.