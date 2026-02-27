Tunisie: Basket/Coupe de Tunisie - Huitièmes de finale - Les favoris épargnés

On prendra un break pour le championnat. Les quatre équipes qualifiées au super play-off devront attendre avant d'entamer le parcours qui va désigner le champion de Tunisie. Maintenant, ce sera la Coupe, et là encore, ce n'est que le premier tour sérieux qui met des équipes de l'élite avec la présence de quelques équipes divisionnaires.

Le tenant en titre, l'USM, jouera à domicile et recevra un club prestigieux, l'ESR, qui viendra avec des chances moins élevées certainement, mais qui défendra âprement le droit de créer la surprise. L'USM, pas aussi solide que les dernières saisons, compte sur ce match pour bien aborder le super play-off.

Pour le CA, il aura comme adversaire l'ES Goulette, et en ce moment, le CA se porte bien avec une domination incontestable de la compétition. Perez, l'entraîneur espagnol, tournera son effectif et exploitera la diversité des solutions disponibles. A Sousse, ESS-ASH est un duel à suivre, c'est même le choc de ce tour, même si l'ASH joue pour le maintien.

Les Etoilés doivent faire attention face à un adversaire qui n'aura pas grand-chose à perdre. La JSK, pour sa part, fera le déplacement à La Marsa cet après-midi pour ramener la qualification face à l'ASM. Tous les matches se jouent l'après-midi, chose qui n'arrange personne. Les joueurs d'abord et le public ensuite.

Ces matches de coupe, qui se jouaient à Ramadan le soir, étaient des moments inoubliables. C'était une autre époque. Tant que l'on joue les matches pendant le jeûne, il ne faut pas s'attendre à un beau spectacle. Il faut que ça change.

Aujourd'hui

Salle Fatnassi, Bizerte (14h00)

CA Bizertin-Ezzahra Sports

Salle Raja Haïdar, La Marsa (14h00)

AS Marsa-JS Kairouan

Salle d'Hammam-Sousse (14h00)

Etoile du Sahel-AS Hammamet Demain

Salle de Monastir (14h00)

US Monastir-ES Radès

Salle El Gorjani (14h00)

Club Africain-ES Goulette

Salle Akid, Sfax (14h00)

CS Sfaxien-DS Grombalia

Salle Ben Ammar, La Goulette (14h00)

CS Garde Nationale-US Ansar

Salle El Amir, Menzah 7 (15h00)

JS Menezah-BC Mahdia