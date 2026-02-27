Tunisie: Samia Ben Jbiri annonce le calendrier des appels d'offres pour le port en eau profonde d'Enfidha

La directrice des ports maritimes commerciaux, Samia Ben Jbiri, a annoncé que la mise à jour des études et des appels d'offres pour le projet du port en eau profonde d'Enfidha devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026.

Cette étape clé permettra de lancer la première phase de réalisation de l'infrastructure portuaire majeure du pays.

Lors d'une interview accordée à ce vendredi 27 février 2026 à la Radio nationale, Ben Jbiri a précisé que le port devrait créer près de 52 000 emplois directs et indirects, soulignant ainsi son importance pour l'économie locale et nationale.

Le projet portera sur la définition de la longueur et de la superficie des quais, éléments essentiels pour la première phase des travaux.

Le calendrier préliminaire de réalisation sera bientôt publié, accompagné des appels d'offres officiels pour la construction et l'aménagement du port.

La directrice a en outre insisté sur le rôle stratégique des ports tunisiens, qui contribuent non seulement à la création d'emplois, mais aussi à attirer les investissements étrangers et stimuler l'activité économique, faisant de ces infrastructures un levier majeur pour le développement du pays.