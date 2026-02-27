Tunisie: Le pays obtient sa première certification d'exportation de dattes et huiles biologiques vers la Russie

La société tunisienne Baraka a été officiellement reconnue comme premier producteur tunisien de dattes et d'huiles biologiques certifié par l'organisme russe d'accréditation "Roskachestvo-Organic", ouvrant la voie à l'exportation directe de ses produits vers la Russie sous le label officiel "Organic". Cette certification atteste que l'entreprise respecte toutes les normes techniques et sanitaires requises pour le marché russe, selon des informations relayées par le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Selon l'agence de presse russe TASS, cette reconnaissance permet à Baraka de mettre sur le marché russe ses dattes et huiles biologiques avec le label gouvernemental "Biologique", consolidant ainsi la présence tunisienne dans un secteur en forte demande. Le nombre de producteurs tunisiens accrédités selon les standards russes pour les produits biologiques atteint désormais cinq, contre seulement quatre entreprises espagnoles disposant de certifications similaires.

Cette distinction illustre l'expansion croissante des produits biologiques tunisiens sur les marchés internationaux, en particulier sur le marché russe, jugé prometteur pour les exportations agricoles spécialisées. Les experts estiment que cette certification renforcera la compétitivité des exportations tunisiennes de produits biologiques, tout en valorisant le savoir-faire local et la qualité des productions tunisiennes auprès des consommateurs russes.

Le ministère souligne aussi que l'obtention de cette certification pourrait également stimuler d'autres producteurs locaux à viser les marchés internationaux et à se conformer aux standards mondiaux de qualité biologique. L'initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les marchés d'exportation et à renforcer l'économie agricole tunisienne.

