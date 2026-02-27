Tunisie: Le pays obtient sa première certification d'exportation de dattes et huiles biologiques vers la Russie

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La société tunisienne Baraka a été officiellement reconnue comme premier producteur tunisien de dattes et d'huiles biologiques certifié par l'organisme russe d'accréditation "Roskachestvo-Organic", ouvrant la voie à l'exportation directe de ses produits vers la Russie sous le label officiel "Organic". Cette certification atteste que l'entreprise respecte toutes les normes techniques et sanitaires requises pour le marché russe, selon des informations relayées par le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Selon l'agence de presse russe TASS, cette reconnaissance permet à Baraka de mettre sur le marché russe ses dattes et huiles biologiques avec le label gouvernemental "Biologique", consolidant ainsi la présence tunisienne dans un secteur en forte demande. Le nombre de producteurs tunisiens accrédités selon les standards russes pour les produits biologiques atteint désormais cinq, contre seulement quatre entreprises espagnoles disposant de certifications similaires.

Cette distinction illustre l'expansion croissante des produits biologiques tunisiens sur les marchés internationaux, en particulier sur le marché russe, jugé prometteur pour les exportations agricoles spécialisées. Les experts estiment que cette certification renforcera la compétitivité des exportations tunisiennes de produits biologiques, tout en valorisant le savoir-faire local et la qualité des productions tunisiennes auprès des consommateurs russes.

Le ministère souligne aussi que l'obtention de cette certification pourrait également stimuler d'autres producteurs locaux à viser les marchés internationaux et à se conformer aux standards mondiaux de qualité biologique. L'initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les marchés d'exportation et à renforcer l'économie agricole tunisienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.