Sénégal: La suppression du Concours d'entrée en Sixième effective dès la session 2026 (Ministère)

Dakar — Le ministère de l'Education nationale a annoncé l'officialisation de la suppression du Concours d'entrée en classe de Sixième, une décision qui sera effective dès la session de 2026, a appris l'APS de source officielle.

Une directive, en date du 25 février 2026, signée par le secrétaire général du ministère de l'Education, Papa Malick Ndao, est adressée aux inspecteurs d'académie (IA) et inspecteurs de l'éducation et de la formation (IEF).

"[...] le ministère de l'Education nationale (MEN) envisage d'opérationnaliser, dès la session de 2026, la directive n°14 issue du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de 2025. Cette directive porte notamment sur la suppression du concours d'entrée en classe de Sixième et sur la gestion du CFEE (Certificat de fin d'études élémentaires) dans le centre", indique un document du ministère parvenu à l'APS.

Il demande aux IA et aux IEF de prendre, et de faire prendre, "toutes les dispositions utiles pour assurer une mise en oeuvre rigoureuse de cette directive dans leurs circonscriptions respectives".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La suppression du concours d'entrée en classe de Sixième, d'après le texte, s'inscrit dans le cadre des "réformes structurelles" engagées par l'Etat du Sénégal, visant à rendre son système éducatif "plus équitable, plus inclusif, plus démocratique et conforme aux exigences de la scolarité obligatoire".

Le ministère de l'Education nationale invite les inspecteurs, en attendant la note de cadrage y afférente, "à développer des stratégies de communication et de sensibilisation à l'adresse des acteurs et partenaires de l'école, [à] réaliser un état des lieux de l'environnement des établissements et des besoins en personnel du moyen, en vue de préparer l'accueil effectif des élèves en classe de Sixième".

Anticiper sur la gestion du CFEE dans les centres d'examen

De même, le ministère engage les inspecteurs à "mettre en place, dès à présent, un dispositif de soutien pédagogique pour les candidats au CFEE, [d']établir, en rapport avec les principaux de collège, un mécanisme facilitant la transition entre le CM2 et la classe de Sixième".

La suppression du concours d'entrée en Sixième induit des changements dans la gestion du Certificat de fin d'études élémentaires dans le centre d'examen.

Le ministère appelle les services compétents ainsi à faire le point sur le nombre de candidats, la capacité des centres et l'effectif des enseignants mobilisables (surveillance, correction, secrétariat), sur la base des ratios retenus, soit deux surveillants par salle et un correcteur pour 80 copies.

Il invite également les inspecteurs à "élaborer et partager avec les acteurs internes un schéma de déploiement du dispositif, en veillant à ne pas dépasser 250 candidats par centre d'examen".

Dans le souci d'une réorganisation du déroulement du CFEE, le ministère de l'Education nationale a demandé à procéder à l'identification des enseignants disposant de compétences en informatique pouvant être nommés chefs de centre ou assistants de saisie, [à] identifier les contraintes potentielles et mettre en place un dispositif de mitigation approprié".