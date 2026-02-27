Sénégal: Deux morts dans un nouvel éboulement à Kédougou, une quinzaine de décès accidentels en trois mois

27 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un nouvel éboulement mortel s'est produit sur un site d'orpaillage artisanal dans le village de Léfakho, dans la commune de Khossanto dans la région de Kédougou (sud-est), occasionnant la mort de deux personnes, a appris l'APS vendredi d'une source sécuritaire.

"Les orpailleurs sur place ont tenté de les secourir, mais en vain. Avec ces deux victimes, le nombre de morts dans les zones d'orpaillage du sud-est du Sénégal dépasse maintenant la quinzaine en moins de trois mois, montrant une hausse inquiétante des accidents", a-t-elle déclaré.

Une quinzaine de décès accidentel en trois mois

La même source a expliqué que l'orpaillage artisanal attire beaucoup de jeunes, "mais les conditions sont dangereuses à cause du manque d'équipements de sécurité avec des puits creusés sans aucun respect des règles".

"Des acteurs locaux demandent plus de contrôles et une meilleure organisation pour éviter de nouveaux drames", a-t-elle ajouté.

"À Léfakho, la population est sous le choc et craint que ces accidents ne se multiplient", a renseigné la source sécuritaire.

