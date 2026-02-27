Sénégal: Diourbel - Une exposition sur le savoir-faire féminin annoncée pour marquer la Semaine nationale de la femme

Diourbel — Les autorités administratives locales, en collaboration avec les associations de femmes de Diourbel (centre), prévoient d'organiser une exposition d'envergure comprenant près de quarante stands en vue de valoriser le potentiel et le savoir-faire des femmes, dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la femme, a appris l'APS de source officielle.

Cette activité entre dans le cadre de l'accueil, cette année, de la caravane du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à l'occasion de la Semaine nationale de la famille, a déclaré l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, à l'issue d'une réunion préparatoire consacrée à l'événement.

Selon Djibril Diop, "cette caravane constituera une opportunité pour mettre en valeur les potentialités de la région, notamment celles portées par les femmes".

Il a annoncé qu'une exposition d'environ quarante stands sera mise en place et répartie entre les départements de Bambey, Mbacké et Diourbel, en vue de promouvoir le savoir-faire des femmes de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'adjoint au gouverneur s'est dit convaincu de la capacité des femmes de la région à relever le défi de la mobilisation pour réserver un accueil à la hauteur de la délégation ministérielle.

Il a, en outre, invité les préfets des trois départements ainsi que les services techniques concernés à travailler en étroite collaboration avec les associations féminines, afin d'assurer le succès de l'événement.