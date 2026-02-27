Sénégal: Publication d'une liste évaluant la valeur marchande des sociétaires de la Ligue 1

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a publié vendredi une liste de joueurs de la Ligue 1 dont les trois actuels meilleurs buteurs pour évaluer leur valeur marchande.

En se basant sur une étude de la plateforme spécialisée Transfermarkt, la LSFP a dévoilé la première actualisation des valeurs marchandes des sociétaires de la Ligue 1 sénégalaise.

L'attaquant de Génération foot(GF), Abdourahmane Mbodji est en tête du classement. La valeur marchande de la jeune pépite, âgée de 17 ans et auteur de 7 buts, est estimée à 300.000 euros (près de 197 millions de Frans CFA).

Abdourahmane Mbodji devance l'attaquant du Casa sports Boubacar Coly (7 buts) et l'attaquant d'AJEL de Rufisque Mohamed Diop (6 buts).

Sur la liste publiée, GF se positionne en première place avec quatre pensionnaires, suivie du Casa Sports (2), Teungueth FC (2), AJEL (1), Dakar Sacré Coeur (1), AS Pikine (1), Union sportive de Ouakam (1) et SONACOS (1).

La Ligue 1 sénégalaise est entrée officiellement en octobre sur la plateforme internationale Transfermarkt, l'un des sites de référence mondiale pour les statistiques, les transferts et l'évaluation des joueurs.

Le Sénégal est ainsi le 11e championnat africain à y figurer, aux côtés de pays comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie ou encore l'Afrique du Sud.

Cette intégration a marqué une avancée significative pour la professionnalisation et la visibilité du football sénégalais.

Elle permet une meilleure valorisation des talents locaux, un suivi rigoureux des performances sportives et une présence accrue sur les radars des recruteurs et observateurs internationaux.