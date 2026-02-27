Sénégal: Saint-Louis - 200 millions FCFA à des groupements féminins pour leur autonomisation

Saint-Louis — Des groupements de femmes du département de Saint-Louis (nord) ont reçu, vendredi, une enveloppe de 200 millions de francs CFA, en vue de leur autonomisation par la mise en place de projets agropastoraux, a constaté l'APS.

"Ce projet appelé "Dieumbeut" vise vraiment l'autonomisation économique, surtout des femmes âgées de 18 à 35 ans", a dit Abdou Khaly Mbodj, coordinateur du consortium Dekkandoo à l'issue de la cérémonie de lancement, à Rao.

Il a signalé que pour ce projet, Dekkandoo bénéficie de l'accompagnement de son partenaire Téranga et de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE)

"Cette somme distribuée à hauteur de 500 000 F CFA par groupement de femmes sera remboursée sans intérêts", a dit M. Mbodj, invitant les bénéficiaires à en faire bon usage pour permettre son extension à d'autres localités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les bénéficiaires viennent principalement de Rao, Ndiébène Gandiol et de la commune de Saint-Louis, notamment les quartiers de Diamaguène, HLM et Léona, a-t-il ajouté, notant l'existence d'un réservoir de 8000 femmes intéressées par ces activités génératrices de revenus.

Le consortium Dekkandoo cible des femmes déjà en activité dans la chaîne de valeur agricole et ayant une certaine expérience dans le secteur du développement et un projet en cours, a poursuivi M. Mbodj.

Elles sont également tenues de participer aux sessions de formation mensuelles prévues par le projet, a ajouté Abdou Khaly Mbodj.

Pour Jean-Marc Moussouakou, chargé du programme au niveau de la structure Téranga, cette manifestation n'est que le premier pas d'un partenariat appelé à durer.

Il espère aller à plus de 400 ou 1000 jeunes femmes bénéficiaires.