Sénégal: 15ème journée Ligue 1 - La LSFP déclare l'As Pikine vainqueur sur tapis vert devant HLM

Dakar — La Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a déclaré l'AS Pikine vainqueur sur tapis vert devant HLM, à l'issue de la 15ème journée du championnat, jouée le 15 février au stade Alassane Djigo.

L'AS Pikine avait été tenue en échec (0-0) par HLM lors de ce match. Mais l'équipe de Pikine avait introduit une réserve pour non-conformité du nombre de six joueurs amateurs des HLM.

Dans sa décision, la Commission de discipline de la LSFP a donné gain de cause à l' AS Pikine en accordant la victoire avec deux buts marqués devant l'équipe des HLM Dakar.

Elle a aussi infligé une amende de 150.000 francs CFA aux HLM de Dakar qui doit honorer cette somme avant leur prochaine sortie.

Avec cette victoire acquise, l'AS Pikine devient cinquième du championnat avec 23 points.

Dimanche, l'AS Pikine accueille le leader, AJEL de Rufisque pour le compte de la 17e journée du championnat de Ligue 1.