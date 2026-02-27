Sénégal: Kédougou - Six présumés braqueurs armés arrêtés, un important arsenal saisi

Kédougou — La section de recherches de la gendarmerie de Kédougou a procédé au démantèlement d'une bande armée qui opérait depuis août 2025 dans plusieurs localités aurifères, notamment à Bantaco, Djindji et Samécouta, et dans les zones environnantes, a appris l'APS, vendredi, de source sécuritaire.

Cette opération de démantèlement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité pour prévenir l'extrémisme violent.

"Les mis en cause, agissant en petits groupes et le plus souvent la nuit, dissimulaient leur identité et planifiaient soigneusement leurs opérations. Ils utilisaient notamment des armes à feu, des armes blanches et divers objets contondants pour intimider leurs victimes", a-t-elle rapporté.

Elle a précisé que le groupe, spécialisé dans les vols à main armée, ciblait surtout " les orpailleurs et les commerçants" travaillant dans les zones d'orpaillage.

D'après les informations sécuritaires, ce groupe criminel multipliait les attaques à main armée, semant la panique chez les populations.

"Leur mode opératoire consistait à cibler des axes stratégiques et des points de passage empruntés par les orpailleurs et les commerçants en direction des sites d'exploitation artisanale de l'or", a-t-elle indiqué, ajoutant que les assaillants encagoulés et armés de fusils AK-47, de fusils de chasse et d'armes blanches, attaquaient de nuit, après avoir étudié leurs itinéraires.

"L'opération a permis de saisir un fusil AK-47, un fusil de chasse, une machette, un détecteur d'or, trois motos, des cagoules ainsi que deux boeufs", a poursuivi la source sécuritaire.

Plusieurs attaques ont été enregistrées entre le 23 janvier et le 13 février 2026 et une enquête approfondie menée du 18 au 25 février 2026 a permis l'interpellation des six membres présumés de la bande.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols en réunion avec arme à feu et vol de bétail.