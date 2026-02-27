Addis-Abeba — L'Institut africain du cuir et des produits en cuir (ALLPI) estime que la solidité du leadership éthiopien, l'ampleur de son marché intérieur et sa connectivité aérienne mondiale placent l'Éthiopie parmi les pôles d'investissement les plus prometteurs du continent.

Dans un entretien accordé à ENA, le directeur exécutif de l'ALLPI, Nicholas Mudungwe, a mis en avant les avantages comparatifs du pays, soulignant que sa population nombreuse, son leadership réformateur et l'envergure internationale d'Ethiopian Airlines constituent des leviers majeurs pour les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance en Afrique.

Selon lui, avec environ 130 millions d'habitants, l'Éthiopie représente un marché vaste et en pleine expansion. « Le premier facteur clé lorsqu'on s'intéresse à l'Éthiopie, c'est sa population », a-t-il affirmé, insistant sur le potentiel de demande intérieure.

Évoquant les trajectoires de la Chine et de l'Inde, il a relevé que la taille de leur population a fortement contribué à leur essor économique, estimant que l'Éthiopie dispose d'un potentiel comparable pour stimuler une croissance portée par l'investissement.

Nicholas Mudungwe a également salué les efforts des autorités en matière de modernisation urbaine, notamment dans la capitale Addis-Abeba, jugeant que ces transformations renforcent l'attractivité du climat des affaires.

Il a souligné que les investisseurs recherchent en priorité des infrastructures de transport performantes, une connectivité fiable et un environnement urbain structuré -- des aspects sur lesquels le pays concentre ses efforts.

Le directeur exécutif a en outre mis en exergue le rôle central d'Ethiopian Airlines, dont le réseau relie l'Éthiopie à l'ensemble du continent africain et aux grandes destinations mondiales, facilitant ainsi les déplacements des entrepreneurs et des investisseurs.

Par ailleurs, il a insisté sur l'importance de l'initiative « Made in Ethiopia », qui vise à promouvoir la production locale et à valoriser le potentiel industriel national. « Voir, c'est croire », a-t-il déclaré, soulignant que la mise en avant de produits concrets contribue à convaincre acheteurs et investisseurs, tant nationaux qu'internationaux.

Enfin, Nicholas Mudungwe a réaffirmé l'engagement de l'ALLPI à accompagner le secteur privé et à soutenir les entreprises afin qu'elles puissent tirer pleinement parti des opportunités offertes à l'échelle continentale.

« Nous sommes déterminés à avancer pas à pas avec toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de l'Afrique », a-t-il conclu.