Ethiopie: Le pays récolte plus de 288 millions de dollars grâce à ses exportations horticoles en sept mois

Addis-Abeba — L'Éthiopie a enregistré 288,48 millions de dollars de recettes issues de ses exportations horticoles au cours des sept premiers mois de l'exercice fiscal en cours, a annoncé le ministère de l'Agriculture.

Le ministère a tenu une réunion consultative réunissant les institutions concernées ainsi que des investisseurs locaux et étrangers du secteur horticole afin d'évaluer les performances réalisées durant cette période.

Le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a indiqué que le pays a tiré 288,48 millions de dollars de l'exportation de 160 317,79 tonnes de produits horticoles, comprenant des fleurs, des fruits et des légumes.

Ce montant correspond à 70,9 % de l'objectif fixé pour la période.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé que l'horticulture, au même titre que le café, figure parmi les principales filières d'exportation du pays et joue un rôle stratégique dans la génération de devises.

« Le gouvernement s'emploie à lever les obstacles qui entravent les investisseurs afin de leur permettre d'exploiter pleinement leurs terres et leurs installations », a affirmé le ministre.

Addisu Arega a également souligné que des efforts sont en cours pour améliorer la productivité, notamment par un renforcement de la participation du secteur privé et une meilleure coordination des acteurs.

Il a par ailleurs exhorté les investisseurs à optimiser l'utilisation des terres allouées.

Les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant les insuffisances en infrastructures, les défis logistiques et les questions liées à la gestion foncière, appelant à des mesures rapides pour soutenir la croissance du secteur.

De son côté, Tewodros Zewdie, directeur exécutif de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs horticoles, a indiqué que l'organisation concentre ses efforts sur le plaidoyer, le développement des capacités, l'accès aux marchés et la promotion de pratiques durables sur les plans social et environnemental.

La réunion d'évaluation a ainsi mis en évidence l'importance croissante du secteur horticole dans les exportations nationales et la nécessité d'une action concertée pour atteindre les objectifs annuels.