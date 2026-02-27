Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de sa délégation, s'est rendu au Centre d'innovation de l'Agence d'État pour les services publics et les innovations sociales (ASAN) en Bakou, où il a pris connaissance de la stratégie du pays visant à promouvoir une gouvernance fondée sur l'intelligence artificielle et à moderniser l'administration publique.

La visite a également conduit la délégation à l'Académie de l'IA, principal centre national dédié à la formation en ingénierie et en leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle, illustrant une volonté commune de promouvoir l'excellence numérique.

D'après une publication du Bureau du Premier ministre sur les réseaux sociaux, la délégation s'est ensuite rendue au terminal de Sangachal Terminal, l'un des plus importants centres mondiaux de traitement de pétrole et de gaz, ainsi qu'à la Zone économique libre d'Alat.

Ces visites immersives devraient consolider le partenariat émergent entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan, notamment dans les secteurs du commerce, de l'énergie et de la transformation numérique.

Au Centre d'innovation ASAN, le Premier ministre Abiy Ahmed a pu constater comment l'Azerbaïdjan a optimisé la prestation de ses services publics grâce à des plateformes numériques intégrées.

La visite à l'Académie de l'IA a, quant à elle, mis en lumière l'importance stratégique de former une main-d'oeuvre hautement qualifiée, capable de porter la prochaine vague d'innovations technologiques -- une ambition en phase avec la trajectoire de transformation numérique engagée par l'Éthiopie.

Par ailleurs, les étapes au terminal de Sangachal et à la Zone économique libre d'Alat ont permis à la délégation de mieux appréhender les capacités logistiques et énergétiques du pays.

Ces infrastructures, piliers de l'économie régionale, offrent un exemple d'efficacité industrielle et de connectivité commerciale internationale susceptible d'inspirer de futures initiatives économiques conjointes.

En amont de ces visites, le Premier ministre Abiy a eu des entretiens approfondis avec le président Ilham Aliyev afin de définir les contours d'une coopération bilatérale renforcée.

La visite officielle, entamée jeudi, s'est déroulée en présence de la Première dame Zinash Tayachew et d'une importante délégation ministérielle.

En hommage à l'histoire du pays hôte, le chef du gouvernement éthiopien a participé à une cérémonie de dépôt de gerbe à l'Allée des Honoraires et au Monument de la Victoire, saluant le sacrifice de celles et ceux qui ont défendu la souveraineté de l'Azerbaïdjan et soulignant que leur résilience reflète l'unité nationale.

Ces dernières années, les relations entre Addis-Abeba et Bakou se sont intensifiées, portées par des politiques prospectives et une présence accrue sur la scène internationale.

À mesure que les deux pays poursuivent leur dynamique de développement, cette visite devrait ouvrir une nouvelle phase de coopération plus ambitieuse, reliant l'Afrique de l'Est au Caucase autour de l'innovation et de partenariats économiques stratégiques.