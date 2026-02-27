Ile Maurice: Rs 50 millions additionnelles pour les «passage benefits»

27 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Le Conseil des ministres, réuni ce vendredi 27 février, a pris note que la provision de Rs 1,1 milliard allouée dans le Budget 2025-2026 pour le paiement des « passage benefits » aux fonctionnaires a été épuisée à la fin novembre 2025. Depuis décembre, plusieurs demandes d'encaissement sont restées en attente.

Afin de ne pas priver les officiers publics de leurs droits, le Cabinet a approuvé une provision budgétaire supplémentaire de Rs 50 millions. Cette somme servira à régler les demandes soumises au plus tard à fin décembre 2025 ainsi que les nouvelles requêtes, à condition qu'elles concernent des voyages, des soins médicaux ou des études, avec pièces justificatives à l'appui.

En revanche, les paiements pour les demandes en attente ou nouvelles demandes liées à d'autres motifs sont reportés à juillet 2026. Les fonctionnaires ayant déjà soumis leur dossier avant fin décembre 2025 seront payés en juillet 2026 selon les conditions en vigueur avant l'application du rapport PRB 2026, soit en totalité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.