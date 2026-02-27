Ile Maurice: Rs 50 millions additionnelles pour les «passage benefits»

Le Conseil des ministres, réuni ce vendredi 27 février, a pris note que la provision de Rs 1,1 milliard allouée dans le Budget 2025-2026 pour le paiement des « passage benefits » aux fonctionnaires a été épuisée à la fin novembre 2025. Depuis décembre, plusieurs demandes d'encaissement sont restées en attente.

Afin de ne pas priver les officiers publics de leurs droits, le Cabinet a approuvé une provision budgétaire supplémentaire de Rs 50 millions. Cette somme servira à régler les demandes soumises au plus tard à fin décembre 2025 ainsi que les nouvelles requêtes, à condition qu'elles concernent des voyages, des soins médicaux ou des études, avec pièces justificatives à l'appui.

En revanche, les paiements pour les demandes en attente ou nouvelles demandes liées à d'autres motifs sont reportés à juillet 2026. Les fonctionnaires ayant déjà soumis leur dossier avant fin décembre 2025 seront payés en juillet 2026 selon les conditions en vigueur avant l'application du rapport PRB 2026, soit en totalité.