Ile Maurice: Le gouvernement suspend ses relations diplomatiques avec les Maldives

Le Conseil des ministres, réuni ce vendredi 27 février, a pris note avec préoccupation du retard dans le processus législatif au Royaume-Uni concernant le Diego Garcia Military Base and British-Indian Ocean Territory Bill. Il a été indiqué que ce processus sera activé dès qu'un accord sera conclu entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Le gouvernement suit la situation de près.

Le Cabinet a également pris note de la récente position du gouvernement de la République des Maldives, qui ne reconnaît plus la souveraineté de la République de Maurice sur l'archipel des Chagos et qui s'oppose désormais à l'accord conclu entre le Royaume-Uni et Maurice. En conséquence, le Conseil des ministres a décidé de suspendre immédiatement toutes les relations diplomatiques avec la République des Maldives.

Par ailleurs, le Cabinet a pris connaissance de l'évolution de l'injonction déposée par les « BIOT Citizens », dirigés par Misley Mandarin. L'affaire a été appelée devant la Cour de la British Indian Ocean Territory Administration (BIOTA) le jeudi 26 février 2026. La Cour a prolongé, sur engagement du gouvernement britannique, la suspension de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 13 mars 2026, date à laquelle l'affaire sera examinée sur le fond.

La Cour de la BIOTA a également accédé à une demande du Royaume-Uni interdisant le transport de nouvelles personnes vers les îles Chagos dans l'intervalle.