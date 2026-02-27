Ile Maurice: Rs 170 millions débloquées pour une dette héritée

Le Conseil des ministres a autorisé le ministère de la Santé et du Bien-être à effectuer un paiement partiel de Rs 170 millions à l'African Vaccine Acquisition Trust, au titre d'une créance liée aux vaccins Johnson & Johnson contre la Covid-19.

Les accords signés en mai 2021 par l'ancien régime pour l'achat d'environ 1,1 million de doses ont engagé l'État à payer la totalité du montant dû, sans possibilité de substitution. Toutefois, seules 439 200 doses ont été livrées. Un solde de 691 200 doses n'a pas été fourni, mais un montant de 5 421 697,41 dollars américains (environ Rs 243 millions), avec intérêts composés quotidiennement, reste exigible.

Le Cabinet a également noté qu'un montant de 5 999 040 dollars américains (environ Rs 277 millions) est dû pour 599 040 doses du vaccin Pfizer. Sur les 999 140 doses commandées en octobre 2022 auprès de Pfizer Inc. et BioNTech Manufacturing, seules 400 140 avaient été livrées en décembre 2022. En revanche, les autorités russes ont accepté d'annuler une créance de 11 243 500 dollars américains (environ Rs 521 millions) relative aux vaccins Sputnik V.

Le Conseil des ministres a exprimé sa préoccupation face à l'absence de procédures de passation de marchés pour l'acquisition des vaccins durant cette période. Les décisions auraient été prises par le High Level Committee on COVID-19, présidé par l'ancien Premier ministre, mais aucun document officiel n'est disponible.