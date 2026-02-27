Congo-Kinshasa: L'approche « TARL » redynamise l'apprentissage dans les écoles du Plateau à Kinshasa

La province éducationnelle de Kinshasa-Plateau expérimente avec succès une nouvelle méthode pédagogique intitulée « Teaching at the Right Level » (TARL), ou « Enseigner au bon niveau ». Ce vendredi 27 février, une délégation du ministère de l'Éducation nationale, accompagnée de l'UNICEF, a évalué les progrès de cette réforme qui place le niveau réel de l'élève au centre de l'enseignement.

Soutenue techniquement et financièrement par l'UNICEF, cette approche vise à briser les barrières classiques de l'enseignement pour se concentrer sur l'acquisition rapide des compétences fondamentales.

Apprendre selon son niveau, pas selon son âge

Contrairement au système traditionnel, l'approche TARL regroupe les enfants selon leurs capacités réelles en lecture et en calcul, plutôt que par âge ou par classe. Cette méthode est particulièrement efficace pour les élèves ayant accumulé un retard scolaire dû à des difficultés financières ou à des crises sociales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le terrain, les outils pédagogiques évoluent. À l'école primaire Maman Sifa, les enseignants utilisent désormais des projections d'images et des matériels didactiques adaptés pour stimuler la compréhension.

« Auparavant, on utilisait du matériel classique. Avec cette approche, nous avons des outils précis. Nous pouvons, par exemple, faire la lecture à travers les images, ce qui facilite grandement la compréhension chez l'élève », explique l'enseignant Jean-Olivier Kabela.

Un engagement fort du corps enseignant

Lors de sa visite dans la commune de la N'sele, Dorah Muanda, conseillère de la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, s'est dite impressionnée par l'appropriation de cette stratégie par les professionnels de la craie.

« J'ai été émerveillée par la prestation des enseignants. On sent qu'ils ont été bien formés et qu'ils prennent cette méthodologie au sérieux. Malgré des conditions parfois difficiles, l'engagement des élèves est tout aussi palpable », a-t-elle déclaré.

Vers une généralisation de la méthode

Depuis son lancement en octobre dernier, l'approche TARL est déjà une réalité dans 54 écoles de la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau.

Face aux résultats encourageants, le ministère de l'Éducation nationale envisage d'intensifier la formation initiale et continue des enseignants. L'objectif à terme est d'étendre cette méthodologie à un plus grand nombre d'établissements pour garantir une éducation de qualité et inclusive à tous les enfants congolais.