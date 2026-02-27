Congo-Kinshasa: Tharcisse Matadiwamba encourage les juges à incarner la probité morale dans l'exercice de leur métier

Le bâtonnier national honoraire Tharcisse Matadiwamba a recommandé aux juges congolais de travailler avec droiture et intégrité.

Il a lancé cet appel jeudi 26 février, à l'occasion de la célébration de ses 55 ans de carrière au barreau, à Kinshasa :

« Un juge doit incarner la probité morale pour exercer son métier avec honneur et quiétude ».

Elu à quatre reprises au Barreau national, cet homme en toge noire a également plaidé pour un traitement décent des avocats et des magistrats, afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions avec rigueur et indépendance.

Revenant sur les moments marquants de son parcours et des réformes obtenues, Tharcisse Matadiwamba a exhorté la jeunesse à faire preuve de discipline.

« Le travail continue avec des hauts et des bas. Je suis content de ce qui a été fait. Que ce soit au tribunal, au Parlement ou au gouvernement, je suis content de ce que j'ai pu obtenir. Et je crois que cela restera », a-t-il fait savoir.

Parmi les acquis dont il se félicite, l'ancien bâtonnier rappelle avoir joué un rôle déterminant dans la décision ayant permis aux députés nationaux d'obtenir des passeports diplomatiques.

« Avant mon intervention au Parlement, les députés avaient un passeport de service. Je suis intervenu et, en direct, le maréchal Mobutu a dit : "Arrêtez le débat. Désormais, les députés nationaux auront un passeport diplomatique." C'est moi qui ai obtenu cela. C'était lors d'un débat à la télévision, à la radio, au Conseil législatif de l'époque », s'est réjoui Matadiwamba.

Il a également exhorté les jeunes juristes à être moralement probes pour éviter des ennuis dans l'exercice de leur profession.

Pour lui, il est indispensable que les juges fassent preuve d'une bonne éducation, indispensable à l'exemplarité et au respect de la justice.

Présent à la cérémonie, le bâtonnier Coco Kayudi salue un modèle de dévouement.

A 83 ans, affirme-t-il, Matadiwamba continue d'enseigner par l'exemple.

"Cet homme est multidimensionnel et, en réalité, les mots s'entrechoquent pour exprimer l'héritage professionnel du Bâtonnier national. La rigueur, la discipline, le dévouement, la diligence, la compétence, il y a autant de valeurs qu'incarne le bâtonnier national Matadiwamba et dont il nous semble qu'il a pu transmettre à celles et ceux qu'il a pu former.

C'est une véritable icône, c'est un mythe, et nous avons le bonheur et le privilège de l'avoir encore vivant. Mais, en réalité, c'est une source intarissable, inépuisable. C'est un homme qui arrive au cabinet avant tout le monde et qui quitte le cabinet après tout le monde à 83 ans. Rien que cela, c'est un enseignement énorme", a-t-il reconnu.

Cette soirée d'hommage a réuni plusieurs personnalités du monde politique et judiciaire.