Sénégal: Le pays lance son projet « Solutions de refroidissement écoénergétiques »

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (Mete), en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (Aeme), a lancé, hier, jeudi 26 février, son projet « Solutions de refroidissement écoénergétiques et respectueuses du climat et mise à jour des Cdn au Sénégal ».

Financé par le Fonds vert pour le climat (Fvc) à hauteur d'un million de dollars américains (environ 554 millions de FCfa), pour une durée de trois ans, le projet vise à contribuer durablement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficacité énergétique tout en renforçant l'ambition et la mise en oeuvre des Contributions déterminées au niveau national (Cdn), notamment dans le secteur industriel.

« Le Sénégal qui est signataire du protocole de Montréal a largement éliminé les chlorofluorocarbures depuis 2010. Il se concentre désormais sur l'élimination progressive des hydrofluorocarbures utilisés dans la réfrigération et la climatisation d'ici la période 2036-2047. Ceci, pour éviter une hausse de 0,5°c du réchauffement climatique », a soutenu Ababacar Dieng, conseiller technique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. L'État veut, par ce projet, contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et leurs impacts sur la couche d'ozone.

« Le Sénégal, comme le stipule l'Accord de Paris, qui promeut une transition juste et équitable vers des voies de développement sobres en carbone et résilients au changement climatique, s'efforce dans l'élimination progressive de la production, de la consommation de substances et de matériaux appauvrissant la couche d'ozone », a soutenu M. Dieng. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines précise que, selon les dernières orientations, le froid constitue un enjeu crucial d'ici à 2050. Et la demande mondiale risque de tripler, d'après la directrice de l'Aeme, Mame Coumba Faye.

« Au-delà des textes et des engagements, ce projet devra produire des résultats complets et des impacts mesurables des consommations énergétiques sur les émissions de gaz à effet de serre », a-t-elle soutenu. Le représentant résident de l'Onudi au Sénégal, Rafik Feki, estime, lui, que ce projet constitue un levier stratégique pour accompagner le pays vers un développement industriel durable sans carbone et résilient au changement climatique.