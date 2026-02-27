Sénégal: Coopération culturelle - L'ambassadrice de la Colombie au Sénégal reçue par le Dg du Grand Théâtre

Le Directeur du Grand Théâtre, Serigne Fall Gueye, a reçu vendredi, l'ambassadrice de la Colombie au Sénégal, Claudia Mosquera Rosero, dans le cadre d'une rencontre placée sous le signe du dialogue et de la coopération culturelle.

« Nos échanges ont porté sur les perspectives de collaboration entre nos deux pays, notamment en matière d'échanges culturels, de valorisation du patrimoine et de renforcement des liens entre institutions artistiques et éducatives », a indiqué le Directeur général du Grand-Théâtre.

D'après lui, ils ont également abordé des thématiques essentielles telles que l'histoire partagée entre l'Afrique et l'Amérique latine, le rôle fondamental de la diaspora africaine dans la construction des identités culturelles. Mais aussi, ils ont échangé sur l'importance de la préservation et la promotion du patrimoine historique africain.

Ainsi, M. Gueye estime que cette rencontre marque une étape significative dans le développement d'un partenariat fondé sur la reconnaissance mutuelle, le respect des héritages culturels et la volonté commune de bâtir des ponts durables entre leurs peuples.