Sénégal: Le projet Ndieumbeutt, un nouveau levier pour l'autonomisation des jeunes femmes

27 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le consortium Dekkandoo a lancé vendredi à Rao le projet Ndieumbeutt, une initiative destinée à renforcer l'autonomie économique de plus de 400 jeunes femmes dans la région de Saint-Louis grâce à des financements à taux zéro et un accompagnement structuré.

Le projet Ndieumbeutt a été officiellement lancé à Rao par le consortium Dekkandoo, en partenariat avec Teranga Capital Partners et la BNDE. L'initiative cible les jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans évoluant dans les filières agriculture et élevage.

Selon Jean Mermoz Kouakou, chargé du programme E4Y à Teranga Capital Partners, ce partenariat vise à faciliter l'accès au financement des jeunes. « Nous avons trouvé à Saint-Louis un partenaire dynamique. Une enveloppe de 200 millions de FCFA permettra d'accompagner plus de 400 jeunes vers l'autonomie financière », a-t-il indiqué, précisant que les prêts sont accordés à taux zéro et remboursables pour financer d'autres bénéficiaires.

De son côté, le coordinateur global de Dekkandoo, Abdou Khadre Mbodj, souligne que le programme repose sur un ciblage rigoureux. « Nous avons sélectionné 400 femmes sur une base de données de près de 8 000. Le critère de performance reste le remboursement », a-t-il affirmé.

Les bénéficiaires, issues notamment de Rao, Gandon, Gandiol et Léona HLM Diameguène dans la commune de Saint-Louis, doivent déjà disposer d'une activité génératrice de revenus, être membres d'une AVEC et participer aux sessions de renforcement de capacités.

Représentant le maire de Ndiébène Gandiol, l'adjoint Mouhamadou Ndiaye a salué une initiative qui « va booster le niveau économique des femmes et des jeunes » tout en appelant à une gestion rigoureuse des ressources.

A travers Ndieumbeutt, Dekkandoo et ses partenaires ambitionnent de faire de l'entrepreneuriat féminin un moteur durable de développement local dans le nord du Sénégal.

