Sénégal: Cybersécurité - La Police et Meta renforcent leur partenariat

Le Contrôleur général de Police Abdoul Wahabou Sall, Directeur général adjoint de la Police nationale (Dga), a reçu vendredi une délégation de Meta composée du responsable des relations avec les forces de l'ordre et du chargé des politiques publiques pour l'Afrique francophone.

Au coeur des échanges, plusieurs axes de coopération jugés prioritaires, notamment la consolidation de la collaboration entre Meta et la Police nationale sur des questions de sécurité, dont la protection des jeunes et des mineurs dans l'espace numérique.

Les représentants de Meta ont, à cette occasion, présenté les dispositifs et programmes mis en place par l'entreprise pour appuyer les forces de l'ordre, en particulier dans la lutte contre les abus en ligne et la cybercriminalité.

Ils ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner la Police nationale à travers des actions de renforcement de capacités.

Pour sa part, le Dga a remercié Meta pour sa confiance et son engagement. Il a instruit le point focal Meta au sein de la Police nationale, en l'occurrence le Chef de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc), de poursuivre les efforts de collaboration et de partenariat, en synergie avec les autres directions et services.

Ce partenariat devrait se matérialiser prochainement par l'organisation de sessions de formation technique sur le portail Meta, destinées aux personnels concernés, dans le but de renforcer l'efficacité des interventions en matière de sécurité numérique.