Sénégal: Dr Bakary Samb - «Le partage n'est pas une option charitable, c'est un commandement divin qui structure la vie en société»

27 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

En marge de la journée de solidarité organisée jeudi par l'Amicale des femmes du Soleil, le directeur du Timbuktu Institute, Dr Bakary Samb, a lancé un vibrant plaidoyer en faveur de la solidarité et du vivre-ensemble.

Placée sous le thème « Religion et valeurs de solidarité et de partage », son intervention s'est voulue bien plus qu'un exposé académique. « Ce n'est pas une simple conférence. C'est un appel pressant », a-t-il martelé, en pleine période de Ramadan et de Carême.

Selon le chercheur, « face aux vents contraires de notre époque -- l'individualisme possessif, l'exclusion croissante, la fragmentation sociale -- il devient important de puiser dans les ressources spirituelles communes pour cultiver l'entraide et la solidarité ».

Appuyant son propos sur les enseignements de l'islam et du christianisme, Bakary Samb a souligné que « le partage n'est pas une option charitable, c'est un commandement divin qui structure la vie en société ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La solidarité est une valeur partagée. Les religions, comme les cultures africaines, portent un même message puissant : celui qui donne s'enrichit spirituellement et socialement, celui qui retient s'appauvrit et s'isole de la communauté », a-t-il rappelé.

Du prophète Muhammad à l'Évangile selon Saint Luc, le message est, selon lui, universel : « Nous avons deux traditions, certes, mais une seule vérité éternelle ». La zakat en islam, comme la charité chrétienne, traduisent une même exigence : celle de la justice sociale et de la responsabilité collective.

Cette exigence, a-t-il ajouté, fait écho à l'enseignement du prophète de l'islam, qui compare les croyants à un corps unique et indivisible : « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps ressent l'insomnie et la fièvre. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.