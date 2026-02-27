Sénégal: Dr Bakary Samb - «Le partage n'est pas une option charitable, c'est un commandement divin qui structure la vie en société»

En marge de la journée de solidarité organisée jeudi par l'Amicale des femmes du Soleil, le directeur du Timbuktu Institute, Dr Bakary Samb, a lancé un vibrant plaidoyer en faveur de la solidarité et du vivre-ensemble.

Placée sous le thème « Religion et valeurs de solidarité et de partage », son intervention s'est voulue bien plus qu'un exposé académique. « Ce n'est pas une simple conférence. C'est un appel pressant », a-t-il martelé, en pleine période de Ramadan et de Carême.

Selon le chercheur, « face aux vents contraires de notre époque -- l'individualisme possessif, l'exclusion croissante, la fragmentation sociale -- il devient important de puiser dans les ressources spirituelles communes pour cultiver l'entraide et la solidarité ».

Appuyant son propos sur les enseignements de l'islam et du christianisme, Bakary Samb a souligné que « le partage n'est pas une option charitable, c'est un commandement divin qui structure la vie en société ».

« La solidarité est une valeur partagée. Les religions, comme les cultures africaines, portent un même message puissant : celui qui donne s'enrichit spirituellement et socialement, celui qui retient s'appauvrit et s'isole de la communauté », a-t-il rappelé.

Du prophète Muhammad à l'Évangile selon Saint Luc, le message est, selon lui, universel : « Nous avons deux traditions, certes, mais une seule vérité éternelle ». La zakat en islam, comme la charité chrétienne, traduisent une même exigence : celle de la justice sociale et de la responsabilité collective.

Cette exigence, a-t-il ajouté, fait écho à l'enseignement du prophète de l'islam, qui compare les croyants à un corps unique et indivisible : « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps ressent l'insomnie et la fièvre. »