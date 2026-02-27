Sénégal: Vente de café à Dieuppeul-Derklé - Nestlé Sénégal déploie 100 stands Nescafé pour structurer l'activité

Des stands à café répondant aux standards d'hygiène, de sécurité et de modernité : voilà ce que Nestlé Sénégal a mis à la disposition des populations de Dieuppeul-Derklé. Des équipements qui suscitent beaucoup d'espoir en matière de création d'emplois et de structuration d'un secteur jusqu'ici informel.

La commune de Dieuppeul-Derklé a vibré, le samedi 21 février 2026, au rythme d'une cérémonie à forte portée économique et sociale. Nestlé Sénégal y a procédé à la remise officielle de stands professionnels Nescafé à des micro-entrepreneurs locaux, marquant le lancement opérationnel d'un vaste programme de modernisation des points de vente de café dans l'espace public.

Au total, 100 stands seront progressivement déployés dans la commune au cours des prochaines semaines. Dix d'entre eux ont été symboliquement remis lors de la cérémonie, en présence du maire Cheikh Gueye, de l'adjoint au sous-préfet, Ababacar Dièye, de l'administrateur général de Nestlé Sénégal, Issa Sanogo, ainsi que d'autorités administratives, coutumières et religieuses. L'imam Babacar Samb a ouvert la rencontre par des prières, magnifiant un geste « qui va droit au coeur », dans un contexte marqué par le mois béni du Ramadan

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette initiative, Nestlé Sénégal entend contribuer à la réduction de la précarité en milieu urbain en offrant des outils de travail modernes à des vendeurs évoluant majoritairement dans le secteur informel. L'objectif affiché est double : améliorer les conditions d'exercice de l'activité et structurer un segment économique qui fait vivre de nombreuses familles.

Les stands, harmonisés, sécurisés et ergonomiques, ont été conçus pour répondre aux exigences d'hygiène, de sécurité et d'esthétique. Ils permettront aux bénéficiaires d'exercer dans un cadre plus digne, tout en renforçant la visibilité de la marque Nescafé dans l'espace public. Au-delà de l'équipement, le programme prévoit un accompagnement en matière de bonnes pratiques d'hygiène et de préparation, afin de garantir aux consommateurs une qualité conforme aux standards de l'entreprise.

Pour les autorités locales, cette action participe également à l'embellissement du cadre urbain et à une meilleure organisation de l'occupation commerciale. La sélection des bénéficiaires a été effectuée en étroite collaboration avec la commune, et l'installation des stands sera coordonnée avec les services compétents afin d'assurer une intégration harmonieuse dans l'espace public.

Un partenariat inscrit dans la durée

Prenant la parole, le maire Cheikh Gueye a salué une initiative en parfaite cohérence avec les missions d'une collectivité territoriale. « Toute action allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi entre pleinement dans le champ d'intervention de la commune », a-t-il affirmé. Rappelant l'existence d'une convention de partenariat signée il y a quelques années avec Nestlé Sénégal, il a souligné que plusieurs programmes ont déjà été réalisés au bénéfice des populations locales.

Le maire a également insisté sur la responsabilité des bénéficiaires, appelés à faire bon usage du matériel mis à leur disposition et à s'acquitter des droits et taxes liés à l'occupation de l'espace public. « La collectivité territoriale ne ménagera aucun effort pour assurer l'encadrement et l'accompagnement nécessaires, afin que chacun puisse tirer pleinement profit de cette opportunité », a-t-il assuré.

Représentant le préfet de Dakar, l'adjoint au sous-préfet, Ababacar Dièye, a mis en exergue la portée symbolique et pratique de la cérémonie. Selon lui, la remise de ces stands dépasse le simple cadre matériel pour s'inscrire dans une dynamique plus large d'organisation harmonieuse de l'espace public, de renforcement de l'activité économique locale et d'amélioration des conditions de vie. Il a salué « une synergie intelligente entre autorités publiques et secteur privé », contribuant à l'ordre urbain, à l'hygiène et à la création d'opportunités durables.

Création de valeur partagée

De son côté, l'administrateur général Issa Sanogo a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la philosophie de création de valeur partagée qui guide l'action du groupe. Présente au Sénégal depuis près de sept décennies, l'entreprise affirme vouloir aller au-delà de la simple commercialisation de produits alimentaires pour contribuer activement au développement des communautés.

« Notre ambition est d'améliorer la qualité de vie des populations et de contribuer à un avenir plus sain et plus prospère. Offrir un cadre d'activité digne, sécurisé et propice à la croissance de ces micro-entrepreneurs fait partie de cette responsabilité », a-t-il déclaré, tout en remerciant les autorités municipales et administratives pour leur disponibilité.