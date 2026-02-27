Sénégal: Saint-Louis - Le 7e camp de chirurgie réparatrice de Diama prévu du 28 mars au 4 avril

Après une sixième édition marquée par 52 interventions chirurgicales, la Société de Cultures Légumières (SCL) et Interplast-France / Chirurgie Sans Frontières lancent la 7e mission de chirurgie plastique gratuite du 28 mars au 4 avril 2026 à Diama.

La mobilisation humanitaire se poursuit à Diama. Forte du bilan positif enregistré en février 2025, la Société de Cultures Légumières (SCL), en partenariat avec Interplast-France / Chirurgie Sans Frontières, prépare la 7e édition de son camp de chirurgie réparatrice gratuite. Lors de la précédente mission, tenue du 15 au 22 février 2025 sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale et avec l'appui de la Région médicale de Saint-Louis, l'équipe médicale avait réalisé 148 consultations spécialisées et 52 interventions chirurgicales, illustrant l'impact concret de cette initiative.

Directrice des ressources humaines de la SCL, Khadiatou Nael Thiam souligne la portée de l'événement. « Cette mission a pris une véritable dimension d'événement et permet à plusieurs patients de bénéficier de chirurgies plastiques reconstructrices suite à des brûlures ou à des malformations », a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur la dimension humaine du programme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette mission change des vies en redonnant le sourire à des personnes qui avaient perdu espoir », affirme-t-elle. Prévue du 28 mars au 4 avril 2026 au centre de santé de la SCL à Diama, la nouvelle campagne mobilisera des équipes pluridisciplinaires. Le médecin de la SCL, Dr Abdou Karim Diagne, a quant à lui précisé l'enjeu.

« L'objectif est d'offrir des soins de chirurgie plastique à des populations qui n'ont pas facilement accès à ce type de prise en charge », a dit le Dr Diagne. Les pathologies ciblées concernent notamment les fentes labio-palatines, les séquelles de brûlures, les brides cicatricielles ainsi que certains lipomes et kystes cutanés. Au-delà des chiffres, les organisateurs misent sur l'impact social de l'initiative, qui favorise la réinsertion et améliore la qualité de vie des patients opérés. Les organisateurs ont annoncé que les inscriptions restent ouvertes pour les personnes concernées à travers le territoire national.