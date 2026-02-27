Sénégal: Saraya - Deux morts dans un nouvel éboulement sur un site d'orpaillage artisanal

Un nouvel éboulement meurtrier s'est produit vendredi sur un site d'orpaillage artisanal du village de Léfakho, dans la commune de Khossanto, département de Saraya. Deux orpailleurs ont perdu la vie après l'effondrement soudain d'une galerie dans laquelle ils travaillaient.

Selon des témoins, le drame est survenu alors que les victimes se trouvaient au fond d'un puits creusé de manière artisanale. Alertés par l'éboulement, leurs compagnons ont immédiatement tenté de les secourir, creusant à mains nues pour les extraire des décombres. Malgré leurs efforts, les deux hommes n'ont pas survécu.

L'orpaillage artisanal, qui attire de nombreux jeunes en quête de revenus rapides dans cette zone aurifère de l'est du pays, demeure une activité particulièrement dangereuse. Absence d'équipements de protection, galeries creusées sans respect des normes techniques, manque d'encadrement et de contrôle : les conditions de travail favorisent les accidents mortels.

Face à la récurrence de ces drames, des acteurs locaux appellent au renforcement des contrôles et à une meilleure organisation du secteur afin de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines.

À Léfakho, la population, encore sous le choc, redoute que ces tragédies ne se multiplient si des mesures urgentes ne sont pas prises.