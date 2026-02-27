Sénégal: Bourses étrangères - La Direction des Bourses alerte sur un faux programme canadien

27 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

La Direction des Bourses, rattachée au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), a publié ce 27 février 2026 un communiqué pour démentir formellement la circulation d'un message électronique frauduleux relatif à un prétendu programme d'attribution de 200 bourses canadiennes.

Un faux programme assorti de « frais de dossier »

Selon le document officiel, certains étudiants et candidats aux programmes de bourses étrangères auraient reçu des courriels leur annonçant l'octroi de bourses, moyennant le paiement de « frais de dossier » via Mobile Money. Un numéro de téléphone (77 184 14 18) aurait été communiqué à cet effet.

La Direction des Bourses précise qu'il s'agit manifestement d'une tentative d'arnaque visant à soutirer de l'argent aux candidats. Elle insiste sur le fait qu'aucun paiement n'est exigé dans le cadre des procédures officielles de demande ou d'attribution de bourses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Se référer exclusivement aux canaux officiels

Dans son communiqué, l'administration rappelle que toutes les offres de bourses étrangères sont signées par le ministre en charge de l'Enseignement supérieur et publiées exclusivement sur les canaux officiels du MESRI et de la Direction des Bourses (communiqués et plateformes numériques officielles).

Par conséquent, les étudiants sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne donner suite à aucun message demandant un versement d'argent en lien avec une candidature. Tout message ne provenant pas des canaux officiels doit être considéré comme non authentique.

Des services entièrement gratuits

La Direction des Bourses tient à rappeler que ses services sont totalement gratuits et n'exigent aucune contrepartie financière. Elle se réserve par ailleurs le droit d'engager des actions en justice auprès des autorités compétentes afin de faire cesser ces pratiques frauduleuses.

À travers cet avertissement, le MESRI appelle les étudiants et leurs familles à redoubler de prudence face à la recrudescence des tentatives d'escroquerie ciblant les candidats aux bourses d'études.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.