Sénégal: Bourses étrangères - La Direction des Bourses alerte sur un faux programme canadien

La Direction des Bourses, rattachée au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), a publié ce 27 février 2026 un communiqué pour démentir formellement la circulation d'un message électronique frauduleux relatif à un prétendu programme d'attribution de 200 bourses canadiennes.

Un faux programme assorti de « frais de dossier »

Selon le document officiel, certains étudiants et candidats aux programmes de bourses étrangères auraient reçu des courriels leur annonçant l'octroi de bourses, moyennant le paiement de « frais de dossier » via Mobile Money. Un numéro de téléphone (77 184 14 18) aurait été communiqué à cet effet.

La Direction des Bourses précise qu'il s'agit manifestement d'une tentative d'arnaque visant à soutirer de l'argent aux candidats. Elle insiste sur le fait qu'aucun paiement n'est exigé dans le cadre des procédures officielles de demande ou d'attribution de bourses.

Se référer exclusivement aux canaux officiels

Dans son communiqué, l'administration rappelle que toutes les offres de bourses étrangères sont signées par le ministre en charge de l'Enseignement supérieur et publiées exclusivement sur les canaux officiels du MESRI et de la Direction des Bourses (communiqués et plateformes numériques officielles).

Par conséquent, les étudiants sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne donner suite à aucun message demandant un versement d'argent en lien avec une candidature. Tout message ne provenant pas des canaux officiels doit être considéré comme non authentique.

Des services entièrement gratuits

La Direction des Bourses tient à rappeler que ses services sont totalement gratuits et n'exigent aucune contrepartie financière. Elle se réserve par ailleurs le droit d'engager des actions en justice auprès des autorités compétentes afin de faire cesser ces pratiques frauduleuses.

À travers cet avertissement, le MESRI appelle les étudiants et leurs familles à redoubler de prudence face à la recrudescence des tentatives d'escroquerie ciblant les candidats aux bourses d'études.