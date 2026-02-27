L'amitié ivoiro-belge a été célébrée le 26 février, à Abidjan, à l'occasion de la cérémonie-bilan d'un projet économique bilatéral conçu dans une logique gagnant-gagnant et accordant une importance capitale à la mobilité entrepreneuriale.

Après quatre années de mise en oeuvre, l'heure était au bilan pour le Programme pilote pour la mobilité des entrepreneurs (Pem N'Zassa), financé par l'Union européenne (Ue) et mis en oeuvre par l'Agence belge de coopération internationale (Enabel).

À la cérémonie de clôture tenue le 26 février 2026, à l'espace Latrille Event, aux Deux-Plateaux, le ton était au satisfecit. Une satisfaction partagée par l'ensemble des parties prenantes, au regard des « bons résultats » de ce projet inédit, dont l'axe central reposait sur la mobilité entrepreneuriale circulaire, visant à renforcer les connexions entre les écosystèmes entrepreneuriaux ivoiriens et européens, au bénéfice des Pme ivoiriennes.

Le bilan a été jugé encourageant à plusieurs égards : environ 350 entreprises accompagnées ; des schémas de mobilité internationale à court terme sûrs, ordonnés et réguliers ayant bénéficié à 130 d'entre elles ; une augmentation moyenne de 44 % des entreprises participantes sur la période du projet ; la facilitation de l'accès au financement à cinq coopératives ivoiriennes ; 181 mises en relation d'affaires ; 108 entreprises ivoiriennes retenues pour un accompagnement ; 55 partenariats commerciaux, techniques et financiers conclus ; une amélioration de la gouvernance des entreprises ; le développement de l'innovation et de la diversification, ainsi qu'un engagement accru de la diaspora.

Représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le directeur de cabinet, Raymond Laurent Assoua, a salué une initiative qui contribue à approfondir davantage les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. « C'est une initiative structurante et novatrice que nous clôturons aujourd'hui. Ce projet ouvre la voie à de nouvelles synergies qui ne pourront que renforcer notre coopération économique avec l'Union européenne et la Belgique. Cette clôture ne marque pas une fin ; elle jette plutôt les bases d'une dynamique entrepreneuriale bénéfique aux deux parties », s'est-il félicité.

En effet, le programme Pem N'Zassa a permis de connecter les écosystèmes entrepreneuriaux ivoiriens et européens en ciblant prioritairement quatre secteurs porteurs : l'agroalimentaire, le digital, l'économie verte et les industries culturelles et créatives (Icc).

Selon le directeur pays d'Enabel, Tom Dedeurwaerder, la mise en oeuvre de la mobilité entrepreneuriale a suscité un intérêt croissant de la part des dirigeants de Pme ivoiriennes et européennes, ainsi que des structures intermédiaires d'appui aux entrepreneurs et des institutions nationales.

« Notre ambition est de renforcer notre partenariat avec le secteur privé ivoirien, et plus largement africain, en faisant de la mobilité entrepreneuriale un véritable catalyseur de croissance. Les accords conclus couvrent divers aspects, notamment la visibilité internationale, l'accompagnement et la découverte de nouveaux marchés. L'un des effets les plus tangibles du programme Pem N'Zassa reste l'amélioration de la gouvernance des Pme », a-t-il précisé.

Cette évolution s'explique par les formations et l'accompagnement dont ont bénéficié ces entreprises, mais également par une prise de conscience accrue de la nécessité de se renforcer sur le plan organisationnel afin de saisir les opportunités offertes à l'international. Le Pem N'Zassa a ainsi permis de développer un mécanisme structuré d'accompagnement des entrepreneurs en délivrant des services adaptés aux besoins de ces derniers.

L'ambassadrice du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, Carole Van Eyll, s'est félicitée de la réussite du projet, saluant le rôle moteur joué par son pays. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne, Irchad Razaaly, a estimé que ce projet marque le début d'un partenariat durable et fructueux, appelé à bénéficier à un nombre encore plus important de Pme ivoiriennes.