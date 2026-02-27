Cote d'Ivoire: Mobilité urbaine - Un Livre blanc pour structurer le secteur des Vtc

Le cabinet Kpmg Côte d'Ivoire a organisé, jeudi 26 février 2026 à Abidjan-Cocody, un petit-déjeuner presse consacré à la présentation officielle de son Livre blanc dédié à la régulation des véhicules de transport avec chauffeur (Vtc).

Intitulé « Construire un cadre réglementaire équilibré pour la mobilité numérique », ce document inédit propose un éclairage stratégique sur l'avenir du secteur en Afrique. Le rapport analyse l'évolution des Vtc en Afrique francophone et à l'international, et formule des recommandations visant à concilier innovation, emploi, sécurité et fiscalité.

Selon l'étude, le secteur opère dans plus de 80 pays et a généré plus de 190 milliards de dollars en 2024. En Afrique, plus d'un million de chauffeurs sont enregistrés sur les principales plateformes.

À Abidjan, les dépenses quotidiennes liées aux déplacements sont estimées à quatre milliards de francs CFA, d'après Africa Data Intelligence. Pour Gilles N'Gatta, Senior Manager du cabinet, la digitalisation favorise la traçabilité des chauffeurs, la diversification des paiements et un meilleur suivi fiscal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'associé en charge du conseil Afrique francophone subsaharienne, Marcel Kopoin, estime que l'expansion rapide du secteur appelle un encadrement structuré. Le Livre blanc propose des mesures relatives à la sécurité, à la formation, à la protection sociale, à la fiscalité et à la régulation des prix.

Les auteurs identifient trois modèles de régulation - transitoire, simplifié ou strict - et préconisent une approche adaptée aux réalités économiques locales. Destiné aux pouvoirs publics, régulateurs et opérateurs, le document ambitionne d'alimenter le débat sur l'organisation durable de la mobilité urbaine en Afrique.