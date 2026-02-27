Cote d'Ivoire: Hygiène et salubrité en milieu scolaire - La mobilisation nationale enclenchée au lycée municipal 1 de Koumassi

27 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La 2e édition de la Semaine nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire a été lancée, le 27 février 2026, au Lycée municipal 1 de Koumassi. La cérémonie a été marquée par une opération de salubrité, suivie d'un planting d'arbres dans l'enceinte de l'établissement, ainsi que par la remise symbolique de matériel d'entretien et de kits de Gestion de l'hygiène menstruelle (Ghm). La semaine est placée sous le thème : « Un enseignement de qualité dans un environnement scolaire totalement assaini ».

Prévue du 2 au 6 mars 2026, sur toute l'étendue du territoire national, cette initiative s'achèvera par « le Vendredi du grand ménage en milieu scolaire ». Elle vise à assainir durablement les établissements afin d'en faire des cadres sains, sécurisés et propices à un apprentissage de qualité. L'action cible la communauté éducative, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les leaders communautaires ainsi que les vendeurs exerçant dans les écoles.

À cette occasion, le directeur de la Vie scolaire au ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Gboko Kouakou Adjoumani, a réaffirmé l'engagement du ministère de l'Éducation nationale en faveur d'un environnement scolaire conforme aux Objectifs de développement durable. « Notre ambition est claire : « Faire de chaque établissement scolaire un espace propre, sain et exemplaire » parce que l'école doit être un sanctuaire du savoir, mais aussi un modèle de civisme environnemental », a-t-il affirmé.

Le Conseiller technique Bema Traoré, représentant le ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, a insisté sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement, appelant au renforcement de l'implication des enseignants et des partenaires tels que l'Unicef et la Banque mondiale.

Représentant le ministre des Eaux et Forêts, le colonel Apata Yavo Nicolas a mis en avant le programme « Une école, 5 hectares de forêt », présenté comme une réponse structurée à l'urgence climatique. Plus qu'une action de reboisement, il s'agit de former des élèves responsables et engagés dans la transition environnementale. La cérémonie a enregistré une forte mobilisation de la communauté éducative, témoignant de l'intérêt collectif pour un cadre d'apprentissage sain et durable.

