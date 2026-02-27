Cote d'Ivoire: Immatriculation automobile - Les concessionnaires formés pour délivrer des plaques en 72 heures

27 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La Côte d'Ivoire vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration des transports. Le jeudi 26 février 2026, à Abidjan-Plateau, le Directeur de cabinet du Ministre des Transports et des Affaires Maritimes, Dioman Coné, a présidé l'ouverture d'un atelier de formation destiné aux concessionnaires automobiles agréés.

Organisée par la Direction générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) en collaboration avec le Guichet Unique Automobile (GUA), cette session a réuni une soixantaine de participants. Objectif : leur permettre de maîtriser la plateforme digitale d'immatriculation accélérée des véhicules neufs.

Au nom du Ministre Amadou Koné, le Directeur de cabinet a rappelé que cette réforme s'appuie sur l'arrêté n°0022 du 18 août 2025, qui consacre la dématérialisation complète de la procédure d'immatriculation des véhicules neufs vendus par des concessionnaires agréés. Une mesure qui s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara visant à doter l'administration ivoirienne d'outils modernes pour offrir des services publics plus performants.

La réforme repose sur trois piliers majeurs : la célérité, grâce à une procédure 100 % en ligne et accessible en continu ; la transparence, assurée par la traçabilité numérique des dossiers ; et la sécurité, à travers une base de données fiable destinée à lutter contre la fraude et à renforcer la sécurité routière.

Concrètement, grâce à l'interconnexion des services compétents, le concessionnaire introduit directement la demande d'immatriculation. Après authentification et validation, le numéro est généré automatiquement. À l'issue du processus, la pose des plaques peut intervenir dans un délai de 24 à 72 heures après l'achat du véhicule.

Une avancée significative qui devrait fluidifier le marché automobile et améliorer l'expérience des usagers.

