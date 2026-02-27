Cote d'Ivoire: Affrontements à Duékoué - Le député Ibrahima Doumbia apporte sa compassion aux populations de Bagohouo et appelle à la cohésion

27 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

Apporter sa compassion aux populations victimes, d'une part, et oeuvrer à l'éradication, d'autre part, des foyers de tension et des germes de conflits dans la sous-préfecture de Bagohouo, dont il est le député. Tels sont les objectifs qui ont motivé les visites entreprises par le directeur général de la Gestoci, par ailleurs député de Gbapleu, Bagohouo et Guezon.

Dès son arrivée, Ibrahima Doumbia a appelé les populations au calme. Il a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le vivre-ensemble à Bagohouo. « Je vous exhorte à la paix et au vivre-ensemble », a-t-il déclaré devant les populations, tout en appelant l'ensemble des cadres et des fils de la sous-préfecture à l'union, quelles que soient leurs obédiences politiques ou religieuses.

Au terme de sa visite, le député a félicité le corps préfectoral pour le travail accompli, lequel a permis d'éviter un affrontement généralisé.

Ibrahima Doumbia a, en outre, fait un don d'un million de Fcfa à la veuve du défunt ainsi qu'à la communauté autochtone. Il a également apporté un important appui en numéraire et en vivres aux populations allogènes.

