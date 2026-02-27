Gabon: ANNINF - Pour la souveraineté numérique de la jeunesse gabonaise

Les élèves du Lycée national Léon Mba et des étudiants d'Afram ont été accueillis par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), ce jeudi 26 février 2026. Cet accueil s'inscrit dans le cadre d'une journée portes ouvertes. Ladite journée a été pensée dans le but de rapprocher la jeunesse activités numériques.

Les responsables de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) s'inscrivent dans la droite ligne du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema qui ambitionne bâtir la souveraineté numérique et technologique du pays. Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki,Directeur Général de l'ANINF met en application cette politique du chef de l'Etat, en ce sens qu'il met la jeunesse au coeur des ses activités.

« En investissant dans la jeunesse, nous consolidons les bases de la souveraineté numérique du Gabon. Ce sont ces futurs ingénieurs, développeurs, analystes, administrateurs et spécialistes de l'intelligence artificielle qui porteront demain l'indépendance technologique de notre pays. » souligne t-il.

Les objectifs de cette initiative sont nombreux. Il s'agit primo, de former une relève numérique compétente et qualifiée pour répondre aux besoins technologiques du Gabon. Aussi, secondo, de consolider la souveraineté technologique nationale en développant des compétences locales dans le domaine du numérique et tertio, de

renforcer les capacités des jeunes gabonais en matière de technologies de l'information pour favoriser l'autonomie et l'innovation numérique au niveau national.

Des élèves et étudiants enthousiastes et motivés

Ce rendez-vous du donner et du recevoir a fait naitre l'émulation chez beaucoup d'entre les élèves et les étudiants venus pour la circonstances. Ils estiment que cette rencontre aussi bénéfique est une opportunité à saisir ." Ce genre de rencontre est à multiplier. Nous apprenons aussi lorsque que nous sortons du cadre de notre apprentissage habituel. Nous découvrons, nous apprenons et nous voulons entreprendre. Cela ajoute une corde de plus à notre arc" fait savoir un apprenant du lycée.

Etudiants et élèves ont appris. Ils sortent de là nantis de connaissances, de savoir qu'ils aimeraient approfondir. Cette rencontre avec les responsables des l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a planté des graines qui commencent à germer en certains des visiteurs.