Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 février 2026

revue de presse

Le Maroc érige la cybersécurité en pilier de son influence diplomatique à Madrid

Lors du Sommet pré-ministériel consacré à la piraterie et à la cybersécurité tenu le 25 février 2026 en Espagne, le Royaume a dévoilé les axes majeurs de sa souveraineté numérique. Entre modernisation judiciaire et performance technologique, cette rencontre a permis de réaffirmer que la transition digitale marocaine n’est plus une simple perspective, mais une réalité déjà ancrée dans les standards internationaux.

Invitée d’honneur de ce rendez-vous madrilène, l’ambassadrice Karima Benyaich a rappelé que la stratégie du pays, impulsée par le Roi Mohammed VI, repose sur un triptyque essentiel : une transition numérique inclusive, sécurisée et profondément humaine. Devant un auditoire composé de magistrats et de décideurs venus d'Europe et d'Amérique latine, elle a insisté sur la maturité des réformes entreprises, une dynamique que les observateurs de Digital Business Africa qualifient de chantier « structuré et assumé ». [Source allAfrica]

OIF : Juliana Lumumba, l’atout congolais face à Louise Mushikiwabo pour incarner un nouveau souffle francophone

La bataille pour le secrétariat général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’annonce comme l’un des rendez-vous diplomatiques majeurs de l’année 2026 dans l’espace francophone. En officialisant la candidature de Juliana Amato Lumumba, la RDC entre frontalement en concurrence avec l’actuelle titulaire du poste, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui brigue un nouveau mandat.

Au-delà de la rivalité géopolitique sous-jacente entre Kinshasa et Kigali, la candidature congolaise repose sur un argumentaire stratégique : expérience, légitimité historique, ancrage panafricain et capacité à incarner une « francophonie des peuples ». [Source Afrik.com]

Sierra Leone : Des militaires relâchés par la Guinée rentrent à Freetown

Les militaires et policiers sierra-léonais interpellés en début de semaine par l’armée guinéenne sont désormais de retour à Freetown, a annoncé vendredi le ministère sierra-léonais de la Communication.

Selon Freetown, tous les soldats « ont été récupérés sains et saufs ». Les autorités sierra-léonaises ont réaffirmé l’importance du dialogue et leur engagement à « explorer toutes les voies diplomatiques disponibles pour résoudre tout différend avec la Guinée ». [Source Africanews]

Égypte: LGV stratégique entre mer Rouge et Méditerranée

Le gouvernement égyptien présente la première ligne ferroviaire à grande vitesse LGV comme un « canal de Suez sur rails », destinée à relier Aïn Sokhna à la côte méditerranéenne et à structurer un nouveau corridor logistique national.

La première ligne de train électrique à grande vitesse d’Égypte doit jouer le rôle d’un « canal de Suez sur rails » en assurant une liaison terrestre entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, a déclaré le ministre des Transports Kamel al-Wazir lors d’une visite d’inspection du chantier. Le tracé relie Aïn Sokhna à Alamein et Matrouh, dans le cadre d’un vaste programme de modernisation ferroviaire porté par l’État. [Source Apanews]

Haute Cour de Justice au Sénégal : Moussa Bocar Thiam mis en accusation malgré ses recours

L’Assemblée nationale du Sénégal a voté ce vendredi 27 février 2026 la mise en accusation de l’ancien ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice. Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), la résolution a été adoptée par 104 voix pour, 6 contre et 3 abstentions lors de la séance plénière.

Cette décision enclenche la procédure judiciaire prévue pour les anciens membres du gouvernement soupçonnés d’infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. Le dossier examiné par les députés porte notamment sur la concession d’exploitation du Parc des technologies numériques de Diamniadio, aussi appelé Sénégal Connect Park.

D’après Seneplus, ce contrat a été attribué en mars 2024 à la société privée Ewan Assets pour une durée de vingt ans et l’enquête judiciaire concerne les conditions d’attribution et de gestion de ce marché public. [Source La Nouvelle Tribune]

L'Afrique repense sa stratégie scientifique à Lomé

La capitale togolaise sera du 9 au 12 mars prochain le carrefour de la recherche scientifique africaine.

Lomé accueille la 7e édition des Journées scientifiques du CAMES, une rencontre pour l'avenir intellectuel et économique du continent.

Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est une institution intergouvernementale qui regroupe 19 pays d'Afrique francophone et Madagascar. Créé en 1968, il a pour mission d'harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dans l'espace francophone africain; une sorte d'autorité académique commune pour le continent. [Source Togonews]

Attractivité minière : La Côte d’Ivoire de nouveau leader en Afrique de l’Ouest (Fraser Institute)

Portée par le dynamisme de son industrie aurifère, la Côte d’Ivoire récolte les fruits d'une politique minière jugée propice aux investissements. Toutefois, le leader ouest-africain doit encore relever le défi de la concurrence continentale, où le Botswana et le Maroc conservent une longueur d'avance.

Après l’avoir cédée au Ghana en 2024, la Côte d’Ivoire a retrouvé en 2025 sa place de juridiction minière la plus attractive d’Afrique de l’Ouest, selon le classement annuel du Fraser Institute, publié le jeudi 26 février. Le pays doit ce retour en tête à un score de 60,92/100 sur l’indice d’attractivité, en nette progression par rapport aux 55,70/100 obtenus en 2023, année de son précédent leadership sous-régional. [Source Agence ecofin]

Nigéria – Partenariat avec l’UE : 21,6 millions USD investis dans 55 projets

Le Nigeria et l’Union européenne ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat stratégique. L’entité et le pays ont entamé des négociations en vue d’un accord historique dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Objectif, accélérer la recherche conjointe, stimuler la transformation numérique et faire de l’innovation un moteur de croissance pour la première économie d’Afrique.

Un partenariat inscrit dans la stratégie Global Gateway de l’Union européenne, avec en ligne de mire un accès élargi aux financements d’Horizon Europe et un renforcement durable des capacités scientifiques nigérianes. [Source Africa 24]

Ramadan aux Comores: Le gouvernement annonce des mesures contre la vie chère et les délestages

Au huitième jour du Ramadan, le gouvernement comorien a présenté les différentes mesures mises en place pour faciliter le quotidien de ses concitoyens pendant ce mois sacré. Ces mesures destinées à contenir la vie chère et à éviter les pénuries ne sont pourtant pas toujours appliquées sur le terrain.

Lors d’une conférence de presse tenue le 26 février 2026 à Moroni, plusieurs ministres ont assuré que l’approvisionnement en énergie et en produits de première nécessité était maîtrisé. Pourtant, sur les marchés, des écarts de prix et des difficultés persistent. [Source RFI]

Rwanda : Claude Muhayimana condamné en appel pour « complicité de génocide » à quatorze ans de réclusion

La cour d’assises de Paris a condamné l’ancien cantonnier de Rouen pour avoir transporté des miliciens sur différents lieux de massacres en avril 1994.

Devant une salle d’audience entièrement remplie, Sabine Raczy, présidente du tribunal, a donné les réponses aux 80 questions sur lesquelles la Cour d’assises de Paris devait statuer.

Au terme d’un délibéré de plus de neuf heures, Claude Muhayimana, ancien chauffeur d’un petit établissement hôtelier de Kibuye, dans l’ouest du Rwanda, a été condamné en appel pour « complicité de génocide et de crimes contre l’humanité » à quatorze années de réclusion criminelle, vendredi 27 février. Le Franco-Rwandais, âgé de 65 ans, est coupable d’avoir transporté des miliciens hutu Interahamwe sur différents lieux de massacre en avril 1994, au début du génocide des Tutsi. [Source Le Monde Afrique]



