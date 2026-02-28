Sénégal/Maroc: Une marche à Dakar et à Rufisque samedi pour la libération des 18 supporters sénégalais détenus à Rabat

Dakar — Une marche est prévue samedi à Dakar et à Rufisque, à 25 kilomètres au sud-est de la capitale sénégalaise, pour la libération des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, a appris l'APS des initiateurs.

Dix huit supporters sénégalais ont été condamnés à des peines "injustes", selon les organisateurs, allant jusqu'à un an de prison pour hooliganisme, après des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 remportée par le Sénégal face au pays hôte.

Cette marche pacifique sera la deuxième, après celle de jeudi marquée par le dépôt d'un mémorandum à l'ambassade du Maroc à Dakar pour une "protestation solennelle" de la détention des 18 supporters sénégalais.

Une vague de soutien à ces derniers s'est répandue dans le pays et au-delà, en plus des appels des joueurs sénégalais, comme le capitaine Kalidou Koulibaly ou encore le sociétaire de Tottenham Pape Matar Sarr, à leur libération.