Afrique: Kinshasa mise sur Juliana Lumumba pour le poste de Secrétaire générale de l'OIF

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a annoncé officiellement vendredi la candidature de Juliana Amato Lumumba, fille du leader panafricain Patrice Lumumba, au poste de Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dont l'élection est prévue en novembre prochain au Cambodge.

Avec cette candidature les autorités congolaises expriment ainsi la volonté du pays "à contribuer au renouveau et au rayonnement de l'espace francophone".

"En présentant la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba, la RDC souhaite contribuer à une Francophonie plus moderne, plus inclusive et plus proche des peuples", a déclaré Crispin Mbadu Phanzu, ministre délégué près du ministre d'Etat des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale en charge de la Francophonie et la Diaspora congolaise.

Dans un communiqué du ministère de la Communication et des Médias de la RDC publié sur X, il est indiqué que la candidature de Juliana Amato Lumumba est "un choix stratégique pour porter une Francophonie plus forte, solidaire et influente au service des peuples".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La RDC souligne que "son parcours exceptionnel, son engagement pour les femmes, les jeunes et sa vision d'une Francophonie solidaire en font une candidature de conviction et d'action".

Juliana Amato Lumumba, ancienne ministre de la Culture de la RDC de 1997 à 2001 fera face à la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwado candidate pour un troisième mandat de quatre ans.

Cette dernière a été élue pour un premier mandat en 2019 et a aussi été réélu en novembre 2022.

La RDC mise sur la "forte" expérience de plus de trente ans de Juliana Amato Lumumba dans la gouvernance publique, la diplomatie culturelle, la coopération internationale et le leadership économique africain.

Elle cite parmi les atouts de Mme Lumumba, un leadership politique confirmé au plus haut niveau de l'Etat, une maitrise du multilinguisme essentiel pour une Francophonie diverse et inclusive.

Le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie est prévu en novembre au Cambodge. Ce pays d'Asie a été désigné par les Chefs d'Etat et de gouvernement francophones pour accueillir le sommet de 2026.

Il s'agit de la deuxième fois que le continent asiatique accueille un sommet de la Francophonie après le Vietnam en 1997.