Sénégal: A Kaolack, ramadan rime avec solidarité agissante et dévotion intense

Kaolack — A Kaolack, le ramadan est un moment de solidarité et de partage, marqué par la distribution de repas à l'heure de la rupture du jeûne dans tous les quartiers de cette commune du centre du pays qui abrite plusieurs foyers religieux. Des oeuvres de haute portée sociale sont organisées depuis plusieurs années par des bénévoles pour venir en aide aux personnes vulnérables.

Dans la capitale du Saloum, aucune partie n'est laissée en rade par ce qui est devenu une tradition pendant le mois de ramadan, a constaté l'APS..

Trouvé au quartier Kassaville, Mor Ndiaye, la quarantaine, soutient que beaucoup de personnes sont parfois loin de leur domicile au moment de la rupture du jeûne. Il trouve bénéfique pour le donateur d'offrir le repas de rupture du jeûne (Ndogou, en wolof) à ces dernières.

"Depuis plusieurs années, durant chaque mois de ramadan, nous nous organisons pour pouvoir perpétuer ces actions que nous avons reprises de nos grands frères et oncles. C'est une façon de leur rendre hommage en poursuivant leurs oeuvres de haute portée sociale", explique Mamadou Abdoulaye Faye.

Rencontré au quartier Kaznack en train de préparer le "café Touba", il souligne que la solidarité, qui est maintenant érigée en règle au sein des jeunes de son quartier, permet de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir davantage la solidarité et l'entraide.

Seulement, il fustige l'attitude de "certains jeunes qui, au lieu d'utiliser leurs propres moyens, choisissent de tendre la main même à des inconnus pour prétendre faire dans la solidarité".

"Si on n'a pas les moyens d'apporter un soutien à son prochain, on doit avoir l'humilité de se tenir tranquille. Nous cotisons chaque dimanche 100 francs CFA. Ce qui nous permet, durant le ramadan, en toute autonomie, de venir en aide à des nécessiteux en donnant du pain, sucre, beurre, café, du lait et bien d'autres condiments", a-t-il dit.

Pendant ce temps à Médina Mbaba, dans une zone située non loin du foirail du quartier Dialègne, des jeunes et des femmes s'activent inlassablement autour des préparatifs du "Ndogou".

"C'est une zone qui est presque un passage obligé pour de nombreux voyageurs", ont indiqué, en choeur, des jeunes sur place. Ils affirment que c'est une voie "quasi incontournable" pour beaucoup de gens qui vont à Médina Baye et dans les quartiers situés à l'est et au nord-est de la cité religieuse, capitale de la "Fayda Tidjania".

Dans cette partie de Médina Mbaba, c'est un fils du quartier, un émigré qui, dans un souci de poursuivre les actions et oeuvres de son père et de son grand frère, s'est engagé à financer toutes les dépenses afférentes à la prise en charge du "Ndogou solidaire" à chaque ramadan.

"Son père avait l'habitude d'organiser ce genre d'activité pendant le mois de ramadan. Après son décès, son deuxième fils, Modou qui vivait en France, a pris la relève depuis dix ans, aidé par sa grande soeur, l'ainée de leur famille", nous confie un notable du quartier sous le sceau de l'anonymat.

Bien plus qu'une simple abstinence, le ramadan est aussi un mois sacré de dévotion intense, de prières accrues et de purification spirituelle pour les musulmans, par la lecture du Coran, des prières nocturnes (Tarawih) et des invocations, particulièrement durant la "Nuit du Destin" (Laylat al-Qadr).

Durant ce mois, les lieux de culte ne désemplissent pas. Après la prière de la mi-journée "Tisbar", ils sont pris d'assaut par les fidèles pour écouter les imams et autres prêcheurs, sur le sens et l'importance du ramadan, les préceptes de l'islam et les recommandations du prophète Mohamed (PSL).

C'est le cas du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass qui, depuis le premier jour du mois béni du ramadan, tient les fidèles en haleine par des prêches abordant toutes les thématiques, notamment les traditionnelles séances d'exégèse coranique.