Sénégal: Le Fonds Prosperi d'Aurélien Tchouaméni offre une journée de 'Football d'inspiration' aux jeunes de Ziguinchor

Ziguinchor — Le Fonds de dotation Prosperi du footballeur international français Aurélien Tchouaméni a organisé, vendredi à Ziguinchor (sud), une deuxième journée de "Football d'inspiration", marquée par un match amical, une distribution d'équipements sportifs et un "Ndogou" (rupture du jeûne musulamn) en faveur des jeunes participants, a constaté l'APS.

Les activités se sont déroulées à l'école David Carvalho de Ziguinchor, en présence notamment de Josette Kouede Tchouaméni, mère du joueur et co-présidente du fonds Prosperi.

"Je suis très honorée d'être là aujourd'hui, d'être si bien accueillie dans la région de Casamance", a déclaré Josette Kouede Tchouaméni, par ailleurs co-présidente de la fondation Prosperi.

Elle a précisé qu'elle assure la coprésidence de la structure aux côtés de son fils, Aurélien Tchouaméni, président du fonds, par ailleurs sociétaire du club espagnol le Real de Madrid.

"Nous avons pour objectif de favoriser l'épanouissement, la réussite des jeunes. Nous avons choisi trois domaines d'action : l'éducation, la santé et le sport. Aujourd'hui, on est sur le volet sport", a-t-elle expliqué.

Selon elle, l'initiative vise à "favoriser la pratique du sport chez les jeunes, les encourager, les accompagner à travers des dons d'équipements". Elle a souligné que "les valeurs du sport sont utiles, pas uniquement pour le sport, mais pour la vie en général".

"Favoriser la pratique du sport, c'est aussi aider les jeunes à appliquer les valeurs du sport dans tous les domaines de la vie", a-t-elle insisté, rappelant que le fonds en est à sa deuxième action au Sénégal, après une première édition organisée à Dakar il y a deux ans, avec l'appui du programme "Football d'inspiration".

Elle a indiqué que son fils Aurélien Tchouaméni n'a pas pu effectuer le déplacement cette année en raison de ses engagements professionnels, la saison sportive étant en cours.

La fondatrice de SIBO, initiatrice du projet "Football d'inspiration", Oumy Baada Salomon, s'est pour sa part réjouie du retour de l'événement en Casamance.

"On est vraiment ravis d'être ici, de retour en Casamance. On a commencé par Dakar, mais l'idée pour nous, c'est d'étendre et de pouvoir faire bénéficier d'équipements sportifs, de dons et d'événements comme celui d'aujourd'hui plus largement qu'à Dakar", a-t-elle indiqué.

Elle a salué le soutien du fonds Prosperi et de ses responsables, notamment sa présidente présente à Ziguinchor et son co-président Aurélien Tchouaméni.

Mme Salomon a par ailleurs insisté sur l'importance de promouvoir le football féminin.

"C'est important de développer le football féminin. On met souvent l'accent sur le football masculin, parce qu'il y a plus de visibilité et de réussite. Mais nous, on tient vraiment à ce que les filles puissent aussi participer et prendre part au sport", a-t-elle affirmé.

Elle a mis en avant les valeurs inculquées par la pratique sportive, telles que "la combativité, la détermination et l'esprit d'équipe", qu'elle juge "essentielles dans la vie de tous les jours".

Représentant la municipalité, Hubert Mané, adjoint au maire chargé de la formation professionnelle, a salué "ces belles initiatives" des fondations SIBO et Prosperi en faveur de la jeunesse de la commune et de la Casamance.

"Nous avons des jeunes passionnés de football et de sport en général, mais qui n'ont toujours ni l'accompagnement ni les moyens de disposer de matériels ou d'équipements. Cette action va aider les jeunes à vraiment aimer le sport", a-t-il déclaré, encourageant les organisateurs à poursuivre leurs actions au bénéfice de la jeunesse.