Afrique: CAN féminine 2026 - La compétition finalement reportée par la CAF

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) aurait décidé de reporter l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc, à la demande de la Fédération royale marocaine de football, a rapporté vendredi le site sportif français L'Équipe.

La compétition devait se tenir quelques mois après la CAN masculine, organisée elle aussi au Maroc et remportée par l'équipe du Sénégal de football, vainqueur en finale contre celle du Maroc (1-0).

En début de février, la vice-ministre sud-africaine des Sports, Peace Mabe, avait affirmé que "l'Afrique du Sud pourrait accueillir la compétition, évoquant un désistement du Maroc", selon la même source.

"Nous avons saisi l'opportunité, car nous pensons que nous avons les infrastructures nécessaires", avait-elle déclaré en marge des Hollywoodbets Super League Awards, a rappelé le média français.

"Quand le Maroc a dit : 'Nous ne sommes pas disponibles pour organiser la compétition', nous avons indiqué que nous, nous l'étions."

Selon les informations rapportées par L'Équipe, "le Maroc reste finalement candidat à l'organisation et aurait privilégié l'option d'un report à une date ultérieure, qui n'a pas encore été fixée".

La même source précise que "ni le pays hôte pressenti ni la CAF n'ont, à ce stade, confirmé officiellement ce report ou communiqué de nouveau calendrier".

Les Lionnes du Sénégal devraient participer au Maroc à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite.

Les quarts-de-finalistes de la dernière édition partagent le groupe A avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya.

L'équipe nationale féminine de football a effectué, lundi dans l'après-midi, sa première séance d'entraînement en vue de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2026.

Les joueuses présélectionnées sont en regroupement dans un réceptif hôtelier de Diamniadio, dans le cadre de leur stage de préparation prévu jusqu'au 7 mars.