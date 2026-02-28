Sénégal: Vers la construction du centre de santé de la commune de Colobane

Une mission du ministère des Infrastructures a visité, vendredi, le site devant abriter le centre de santé de Colobane, dans le département de Gossas (Fatick, centre), a constaté l'APS.

Cette infrastructure fait partie des 35 nouveaux centres de santé en phase de construction dans le cadre du programme de renforcement du système de santé et de relèvement du plateau médical national.

La mission du ministère des Infrastructures s'est dit satisfaite du site proposé par la maire de Colobane, estimant qu'il répond aux critères d'accessibilité, de superficie disponible, de sécurité et de viabilisation (eau, électricité), indique un communiqué transmis à l'APS.

Cette visite technique est effectuée en présence des autorités administratives, du médecin chef de District de Gossas, de l'équipe municipale de Colobane ainsi que des services techniques.

La mairie de Colobane avait octroyé depuis 2023, par délibération, une assiette foncière, accessible sur la route nationale.

Elle a réaffirmé son engagement pour le pilotage de ce projet structurant dans une approche inclusive et conforme aux exigences de santé publique.

La municipalité de Colobane souligne que son ambition est de doter la commune d'une infrastructure sanitaire moderne pour relever le plateau médical.