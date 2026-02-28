Sénégal: Un élevage piscicole de la région de Kaffrine récolte 100 kilos de poissons

27 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly-Escale — Un élevage piscicole de la commune de Saly-Escale a récolté 100 kilos de poissons, vendredi, ce qui donne de l'espoir à l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), quant à l'avenir de la pisciculture dans la région de Kaffrine (centre).

La récolte a eu lieu à Khosenanou, un village faisant partie de cette commune.

Les exploitants du bassin piscicole ont bénéficié du soutien de l'ANA, selon la cheffe du service régional à Kaffrine de cette agence, Awa Kandé Sène, qui a pris part à la récolte.

"Nous avons récolté 100 kilos de poissons", a-t-elle indiqué en présence des exploitants du bassin piscicole et des notables de Khosenanou.

Selon Mme Sène, cette récolte confirme la capacité de la pisciculture à se développer dans cette région et à contribuer à la souveraineté alimentaire du pays.

Les pisciculteurs de Khosenanou ont bénéficié du soutien du Projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal et du Conseil national de développement de la nutrition, a signalé la cheffe du service régional de l'Agence nationale de l'aquaculture.

Les pisciculteurs ont souhaité accéder facilement à l'aliment de poisson afin d'augmenter leur production.

