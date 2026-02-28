Afrique: Le Soudan participe à la réunion des ministres des AE de l'OCI

L'Ambassadeur du Soudan en Arabie saoudite et délégué permanent du Soudan auprès de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Dafalla Al-Haj Ali Osman, a présidé, au nom de l'ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la délégation du Soudan participant à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique.

La réunion s'est tenue au siège du secrétariat général de l'organisation à Djeddah dans la soirée du jeudi 26 février dernier afin d'examiner les derniers développements concernant l'expansion de la colonisation israélienne et approfondissement des politiques d'annexion visant à modifier le statut et la position des territoires palestiniens.

Le délégué permanent a prononcé le communique du Soudan, dans laquelle il a souligné que cette réunion extraordinaire se tenait au temps critique, coïncidant avec accroissement des activités illégales israéliennes visant à renforcer la colonisation des territoires palestiniens occupés, ce qui constitue une violation flagrante des résolutions internationales et un défi à la volonté de la communauté internationale, ce qui exige des États membres de l'Organisation de prendre une position unifiée et ferme à l'égard de ces violations.

Le communiqué souligne que le Soudan suit avec une vive inquiétude les développements dangereux de la situation en Palestine, qui visent à saper toutes les initiatives de paix, en particulier les efforts visant à parvenir à une solution à deux États qui réponde au choix légitime du peuple palestinien d'établir son État indépendant dont la capitale serait Jérusalem-Est. Le communiqué a également souligné le rejet des décisions et mesures illégales de l'occupation israélienne visant à consolider la colonisation, l'annexion et le morcellement des territoires palestiniens et à tenter d'imposer la prétendue souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée.

Le communiqué souligne que l'escalade continue des activités de colonisation et l'annexion illégale des territoires palestiniens par Israël constituent une violation flagrante des droits historiques du peuple palestinien et représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales et internationales, chose qui nécessite la prise de pas efficaces pour mettre fin à ces pratiques et violations de manière à préserver les droits du peuple palestinien et à contribuer au rétablissement de la justice et de l'équilibre dans la région.

Le communiqué a appelé les États membres et le Secrétariat général de l'Organisation à continuer de lutter contre ces graves agressions contre le peuple palestinien et les activités illégales visant à le déplacer de ses terres, en activant tous les mécanismes prévus par l'Organisation de la coopération islamique et l'importance d'agir à tous les niveaux pour clarifier les positions de l'Organisation à cet égard.