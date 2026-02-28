Soudan: Le Ministre de la Justice rencontre son homologue Malien à Genève

Le ministre de la Justice, Dr Abdalla Mohamed Darf Ali, a rencontré son homologue, ministre de la Justice et des Droits de l'homme de la République du Mali, M. Mamadou Masouki, en présence de la ministre d'État au ministère des Ressources humaines et de l'assistance sociale, Dr Salima Ishaq Al-Khalifa, et de représentants des délégations des deux pays et de leurs missions à Genève, en marge de sa participation à la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève,.

Les deux parties ont discuté des opportunités de coopération et de coordination entre les deux pays au sein des instances internationales, en particulier dans les domaines du droit et de la justice, dans le cadre des relations développées qui unissent les deux pays.

Le ministre a présenté un exposé sur la situation dans le pays et les questions relatives aux droits de l'homme, en particulier les efforts judiciaires visant à consolider la justice et la primauté du droit, la responsabilité, la prévention de l'impunité, la protection des civils et la lutte contre les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il a également passé en revue les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la paix, y compris la mise en oeuvre de la feuille de route pour la gestion de la période de transition et l'initiative du gouvernement pour la paix.

Pour sa part, le ministre malien de la Justice a accueilli le niveau des relations multiples qui unissent les deux pays et les deux peuples frères, et a souligné l'importance de la position centrale occupée par le Soudan dans son environnement africain, soulignant le souci de son pays pour la stabilité du Soudan et renouvelant le soutien de son pays à l'unité et à la souveraineté du Soudan sur son territoire.

