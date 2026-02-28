Afrique: L'ambassadeur du Soudan auprès de l'UA s'adresse au Conseil de paix et de sécurité

27 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan auprès de l'Union africaine, Al-Zein Ibrahim Hussein, s'est adressé à la session de consultations informelles du Conseil de paix et de sécurité avec les pays en transition politique.

Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement soudanais au Conseil ainsi qu'à la présidence égyptienne du mois de février pour l'organisation d'une réunion ministérielle en marge du sommet africain, à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères.

L'ambassadeur a réaffirmé la disposition du Soudan à accueillir une délégation du Conseil à Khartoum, et a présenté les évolutions humanitaires, sécuritaires et politiques, notamment le retour des institutions à Khartoum et l'acheminement de l'aide vers Deling et Kadugli après près de deux ans de siège.

Il a également dénoncé les récentes attaques de la milice des FSR, appelant le Conseil à la désigner comme organisation terroriste, et condamné l'accueil par l'Ouganda de son chef à Kampala, en violation des décisions du Conseil.

Enfin, il a souligné l'absence de fondement pour la poursuite de la suspension du Soudan des activités de l'Union africaine après la formation du gouvernement civil de transition.

