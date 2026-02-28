Soudan: Le pays participe à la réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l'OCI

27 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a participé à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue jeudi soir au siège du Secrétariat général à Djeddah, pour examiner les récents développements liés à l'expansion des colonies israéliennes et aux politiques d'annexion visant à modifier le statut des territoires palestiniens.

La délégation soudanaise était conduite par l'ambassadeur Dafallah Al-Haj Ali Osman, ambassadeur du Soudan en Arabie saoudite et représentant permanent auprès de l'OCI, au nom du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Dans sa déclaration, le Soudan a souligné que la réunion se tient à un moment critique marqué par l'intensification des activités israéliennes illégales dans les territoires palestiniens occupés, en violation des résolutions internationales. Il a réaffirmé son soutien à la solution à deux États garantissant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, tout en rejetant les mesures d'annexion et de colonisation.

Le Soudan a appelé les États membres et le Secrétariat général de l'OCI à adopter une position unifiée et ferme, et à activer les mécanismes de l'organisation pour faire face à ces violations et défendre les droits du peuple palestinien.

