Afrique: La CAF participe au lancement des nouvelles réglementations du COMESA en Zambie

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») a pris part au lancement officiel des nouvelles réglementations du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) en Zambie, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d'une gouvernance solide, d'un environnement commercial responsable et du renforcement de la coopération économique régionale.

Le lancement de ces nouvelles réglementations du COMESA constitue une étape importante dans le processus d'harmonisation réglementaire et d'intégration commerciale à travers l'Afrique de l'Est et Australe.

La participation de la CAF témoigne de son rôle d'acteur institutionnel responsable opérant au sein de marchés régionaux dynamiques, notamment en ce qui concerne la gestion des droits médias et des partenariats commerciaux conclus dans les États membres du COMESA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cedrick Aghey, le Directeur des Affaires juridiques et de la Conformité de la CAF, a déclaré, à ce sujet : « La CAF s'inscrit comme un partenaire volontaire et proactif du dialogue réglementaire régional. Notre présence lors du lancement des nouvelles réglementations du COMESA reflète notre volonté de renforcer les standards de gouvernance, de consolider notre culture de conformité et de développer des relations économiques constructives à travers la région. Nous reconnaissons l'importance d'un engagement étroit avec les institutions qui structurent et accompagnent l'environnement dans lequel nous opérons. »

La CAF continue d'accorder une priorité majeure à la transparence, à la gestion des risques et à l'alignement réglementaire dans le cadre de son dispositif global de gouvernance.

La collaboration avec des institutions régionales telles que le Common Market for Eastern and Southern Africa s'inscrit dans la stratégie de la CAF visant à soutenir une croissance commerciale durable tout en contribuant activement à la consolidation d'environnements de marché équitables, stables et prévisibles à l'échelle du continent.